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أخبار العالم

انخفاض ملحوظ في عدد إصابات ووفيات كورونا اليومية بـ إيران

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:28 م
انخفاض ملحوظ في عد
انخفاض ملحوظ في عد إصابات ووفيات كورونا اليومية في إيران
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دعاء أبوهشيمة
سجلت إيران، اليوم الأحد، انخفاضا طفيفا في عدد الإصابات والوفبات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الأحد، تسجيل 11561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد منذ تفشي الوباء إلى مليون و40 ألفا و547 شخصا.

وأوضحت الصحة الإيرانية أن تم رصد294 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك عدد المتوفين في إيران 50 ألفا و310 شخصا.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 730 آلفا و 798 شخصا لغاية الآن، بينما يوجد هناك 5809 شخصا في وضع حرج.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية  إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا بدأ في الانخفاض بعد ما كان تجاوز  عتبة 400 شخصا يوميا خلال ثلاثة أسابيع الماضية.
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