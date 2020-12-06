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رياضة

رئيس بعثة منتخب الناشئين: الفوز على السنغال وسام على صدر لاعبي السلة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:50 م
عمرو مصيلحى
عمرو مصيلحى
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عمرو الحلوانى

يرى عمرو مصيلحي، رئيس بعثة منتخب الناشئين في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى التاسع من الشهر الجاري، أن الفوز الذي حققه منتخبا الناشئين والناشئات على السنغال، وسام على صدر لاعبي السلة.


وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ورئيس لجنة المنتخبات:الفوز على السنغال وسام على صدر كل لاعبي السلة، ناشئو وناشئات السنغال حضروا إلى مصر من أجل التتويج باللقب،جاءوا بمحترفيهم وقوامهم الكامل، لكننا تفوقنا عليهم، ووصل الفارق إلى 30 نقطة وكان ذلك رصيدا مريحا لنا.


وأضاف: الجهاز الفني لمنتخب الناشئين يؤدي دوره بشكل رائع مع اللاعبين وهو ما يتضح في تنفيذهم لتعليماتهم، وهم يستحقون التحية بقيادة المدير الفني محمد الكرداني.


وتابع: نحن في الصدارة بالنسبة للناشئين، وفي المركز الثاني بالنسبة للناشئات، والأقرب أننا سنواجه مالي في نصف النهائي، وأتوقع بعد ذلك أن نتوج باللقب، ونعد بالتأهل للمونديال للناشئين والناشئات.


وأتم: لجنة المنتخبات تقدم أداء متميز، أحسنا اختيار الأجهزة الفنية، ونعد بمزيد من النجاح والتألق في جميع البطولات.


وكان منتخب مصر قد حقق فوزه الثاني في البطولة، على منتخب السنغال 75-65، ليحصد العلامة الكاملة بعدما فاز في المباراة الأولى على غينيا 68-60.


ويقود منتخب مصر، محمد الكرداني مديرا فنيا، ويعاونه ايمن المطراوي ووائل بدر ومحمد ابوفريخة ومحمد عاطف.

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