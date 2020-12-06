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عوض تاج الدين: الرئيس يتابع بنفسه وضع المستشفيات وأجهزة التنفس والاحتياطي الإستراتيجي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:57 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إن الدولة المصرية وقطاع الخدمات الطبية في ثورة حقيقية سواء على مستوى التدريب أو التأهيل أو التعليم.

وأكد الدكتور عوض تاج الدين، خلال تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفرد، أن هذا التدريب الذي حدث بالتعاون مع جامعة هارفرد هو إحدى إستراتيجيات الدولة لتنمية مهارات طلابها بالشكل الذي يواكب التطور والتقدم التي تسير فيه الدولة.

ولفت إلى أن هيئة التدريس بكليات الطب عددهم حوالي 5 آلاف دكتور منهم ألف يعملون بالخارج، لافتا إلى أن الـ 4 آلاف قادرين على الإنتاج والعطاء، ذاكرا أن أزمة كورونا أثبتت أن مصر قادرة وبها إمكانيات بشرية وتجهيزية كبيرة واستطاعت أن تتصدى للجائحة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتابع بنفسه وضع المستشفيات وما بها من أجهزة تنفس والاحتياطي الإستراتيجي إلى جانب الأجهزة المساعدة وما إلى ذلك وهذا على مستوى جميع المستشفيات الحكومية والخاصة.

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