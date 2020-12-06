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منوعات

اصطياد أفعى سامة من دخل غرفة طفل أسترالي .. صور

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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أحمد شريف

في مشهد صادم ومرعب، استعدت أسرة أخصائيو الزواحف للإمساك ب أفعى في غرفة نوم طفل صغير في مدينة فليندرز فيو ، بمنطقة  كوينزلاند  الاسترالية، حين  اكتشفت الأسرة أن هذا الثعبان أحد أكثر الثعابين فتكا في العالم.


ووجدت العائلة المذعورة ثعبانا بنيا و هو ثاني أشد أفعى  سامة في العالم، يمكن أن تسبب لدغته نزيفًا سريعًا وفشل للقلب.


وحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، كانت الثعابين البنية الأصلية في شرق ووسط أستراليا مسؤولة عن 41 ٪ من ضحايا لدغات الأفاعي المحددة في أستراليا بين عامي 2005 و 2015 ، و 15 من 19 حالة وفاة بسبب لدغات الثعابين خلال نفس الفترة.


وأقدم أخصائيو الزواحف على نشر مقطع فيديو على فيسبوك يظهر المخلوق القاتل المحتمل وهو ينزلق حول غرفة النوم قبل أن يمسكوا به بأمان ويعيدوه إلى البرية.


وبعد نشر الفيديو على صفحتهم على الفيسبوك ، أوضح أخصائيو الزواحف أن الثعابين غالبًا ما تتسلل إلى المنازل من خلال الأبواب والنوافذ المفتوحة ، ولكن يمكنها في بعض الأحيان الدخول من خلال فجوات صغيرة ، مثل الموجودة في أبواب المرآب، و  في بعض الحالات يمكن إحضارها إلى الداخل بواسطة الحيوانات الأليفة.

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