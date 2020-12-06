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أخبار العالم

عقب سقوطها.. صفاء الهاشم توجه اتهاما شديدا للدولة الكويتية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:15 م
صفاء الهاشم
صفاء الهاشم
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محمود نوفل
 

أكدت  النائبة السابق بمجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، أن النتائج الانتخابية أثبتت أن ما يقال في الإعلام عن دعم المرأة ومساندتها والرغبة في وجود عنصر نسائي في البرلمان شيء، وما جرى خلف الأبواب المغلقة لأخذ خاطر البعض شيء آخر.

ووحهت الهاشم في تصريحات صحفية  لـ "القبس" اتهامها للدولة الكويتية قائلة : ان الحديث عن دعم المراة كان بهرجة إعلامية تعد مسخا لأن النتائج اظهرت، وفق وجهة نظرها، ان هذا المجلس مهيأ فقط لتحقيق رغبات البعض بقانونين فقط: قانون العفو وقانون تغيير الصوت الانتخابي مضيفة، انه لهذه الأسباب لا وجود لذكر المرأة فـ بالنسبة لهم هذه الأجندة أهم.

وأشارت الي ان العنصر النسائي بالوجوه التي برزت خلال الانتخابات يستحق كل تقدير، قائلة ان حصولها على هذا الرقم من الأصوات هو أقوى رسالة وصلت ان تأثيرك يا صفاء العالي بشموخك وقوة طرحك وحاجتك الدائمة المعروفة بالشراسة والصلابة والتي اشغلت الكويت والخليج والعالم العربي "قد اتعبنا واشغلنا ودودهنا".

واختتمت الهاشم تصريحاتها قائلة: أنا مؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى لما آلت إليه النتيجة، لأنني واثقة ومتمكنة من أهل الكويت وأهل دائرتى، قائلة: لذلك ضحكت عندما رأيت النتيجة لأني فى نفس الوقت رأيت الخوف والوجل في عيون البعض من إعادة وجود شخص مثلي داخل البرلمان يفند، ويعمل، ويفضح الغلط ولا يداري، ولا يبالي بالانتقاد ان كان الامر ليس لمصلحة اهل الكويت

وكانت  النائبة الكويتية السابقة صفاء الهاشم، قد قالت أيضا تعليقا على خسارتها مقعدها بمجلس الأمة الكويتي، خلال الانتخابات البرلمانية الكويتية 2020.

وقالت صفاء الهاشم في سلسلة تغريدات على تويتر "أبقى صفاء العالية بشموخها.. أبقى صفاء اللي قلبت كل الموازين بشراستها وصلابتها.. صفاء اللي تمكنت من حل مجلس وإسقاط وزراء سيادة".

وتابعت الهاشم "أبقى صفاء اللي رفست الكرسي النيابي وزهدت بالمنصب وقدمت استقالتها في موقف لا يجرؤ عليه إلا قلة نادرة.. أبقى صفاء اللي شغلت الميديا والناس داخل الكويت وخارجها".

وأضافت "أبقى صفاء.. الشهمة.. والمؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى، وبحكمته عز وجل لما آلت إليه النتائج".

وواصلت النائبة الكويتية السابقة "صفاء اللي تعرفونها ياأهل الكويت .. القوة والصلابة والقدرة على تحمل اصعب المواقف. ومن ثم النهوض مجددًا..بأقوى مما كانت عليه وتملأ الساحة من جديد.. إن غدًا لناظره قريب.. سدرة.. ماتنكسر".

وفي تغريدة أخرى قالت صفاء الهاشم "شكرًا من القلب لكل من آزر وسند ودعم.. شكرًا على كل رسايل المحبة بـ كفيتي ووفيتي يابنت وطن النهار.. هذى بروحها تكفي".

وخسرت صفاء الهاشم مقعدها في مجلس الأمة الكويتي حسبما أظهرت النتائج الأولية للدائرة الثالثة ، حيث حلت في المركز الـ30، لتتلقى ضربة موجعة.

وعرفت الهاشم بإساءتها دائما لمصر والمصريين، وانتقدت أكثر من مرة وجود الوافدين في الكويت وخاصة المصريين، بل سعت إلى المضي قدما في مخطط ترحيلهم بزعم أنهم "عالة" على الشعب الكويتي، مستهدفة بذلك كسب ود وتعاطف الكويتيين، إلا أن نتائج الانتخابات البرلمانية جاءت بمثابة الصاعقة للنائبة الكويتية السابقة.

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