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أخبار العالم

قائد الجيش الليبي حفتر يصل القاهرة.. تفاصيل

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم، الأحد، بوصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى القاهرة.

وقالت إن حفتر وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة يلتقي خلالها عددًا من المسئولين؛ لعرض رؤية الجيش الليبي بشأن المفاوضات الجارية.

وقالت وسائل الإعلام الليبية المقربة من الجيش الليبي، إن زيارة حفتر تأتي لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وأشارت إلى أن زيارة حفتر للقاهرة هي الأولى في إطار جولة تضم عدد من الدول لاستعراض أحدث المستجدات على الساحة الليبية.

وتابعت أنه من المقرر أن يتوجه حفتر عقب انتهاء زيارته للقاهرة إلى العاصمة الفرنسية باريس للقاء عدد من المسؤولين الفرنسيين.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع وجود تحركات تركية في ليبيا، حيث أعلن الجيش الوطني الليبي رصد 5 سفن تركية خارج المياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة سرت.

وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي إن تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان تعمل على منع الاستقرار في ليبيا، وتواصل تسيير رحلات جوية إلى طرابلس ونقل المرتزقة.

وتابع المحجوب أن تركيا تحاول عرقلة الحوار الليبي والمسار السياسي.

وأكد المحجوب إن المشاورات مع مصر تتواصل على جميع المستويات، متابعا أن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر المغاوير بمدينة أوباري جنوبي ليبيا.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن طائرة شحن عسكري تركية من طراز "سي 130" هبطت في قاعدة الوطية قادمة من قاعدة قيصري في تركيا. بحسب "المرصد الليبية".

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