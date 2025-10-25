مادة رخيصة تعالج الاكتئاب والقلق وتحسن المزاج

يعاني عدد كبير من الاشخاص الاكتئاب والقلق ولكن البعض يتحول معهم الامر إلى شكل مرضى.

ووفقا لما جاء في موقع draxe نكشف لكم علاقة زيت الورد لعلاج الاكتئاب والقلق

زيت الورد وعلاج الاكتئاب والقلق

من أهم فوائد زيت الورد قدرته على تحسين المزاج فبينما كان أسلافنا يواجهون ظروفًا نفسية صعبة، أو تدهورًا في حالتهم النفسية، كانوا ينجذبون بطبيعتهم إلى المناظر والروائح الزكية التي تحيط بهم على سبيل المثال، من الصعب أن تشم رائحة وردة قوية دون أن تبتسم .

نشرت مجلة " العلاجات التكميلية في الممارسة السريرية" مؤخرًا دراسةً هدفت إلى إثبات هذه الأنواع من التفاعلات الطبيعية عند استخدام العلاج بالروائح العطرية بالورد على أشخاص يعانون من الاكتئاب و/أو القلق.

وصفة مميزة

شملت الدراسة 28 امرأة بعد الولادة، وقسمها الباحثون إلى مجموعتين: الأولى تلقت جلسات علاج بالروائح العطرية لمدة 15 دقيقة باستخدام مزيج من الزيوت العطرية المكونة من زيت الورد والخزامى مرتين أسبوعيًا لمدة أربعة أسابيع، والثانية مجموعة ضابطة.

كانت نتائجهم مبهرة للغاية. شهدت مجموعة العلاج بالروائح تحسنًا ملحوظًا، تفوقت فيه على مجموعة الضبط، في كلٍّ من مقياس إدنبرة لاكتئاب ما بعد الولادة (EPDS) ومقياس اضطراب القلق العام (GAD-7). لذا، لم تشهد النساء انخفاضًا ملحوظًا في درجات اكتئاب ما بعد الولادة فحسب، بل أبلغن أيضًا عن تحسن ملحوظ في اضطراب القلق العام .