تربية نوعية عين شمس تكشف لـ "صدى البلد" عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور "أسامة السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس أن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي دون أي معوقات وذلك بإتخا كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأوضح "السيد" في تصريحات خاصة لـ موقع "صدي البلد" أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالكلية تبدا في منتصف يناير القادم،لافتًا الي أن الامتحانات تكون بنظام البابل شيت للمواد النظرية وذلك لتقليل عدد ساعات وقت الامتحان للطالب داخل قاعات التدريس وتسهيل عملية التصحيح علي أعضاء هئية التدريس.
وأكد عميد تربية النوعية بعين شمس علي استخدام "باسكت " لوضع الورق فيه لمدة يومين لتأكد من سلامة الورق وتعقيمه بشكل جيد حفاظا علي المصححين وتطبيق العزل الصحي للورق ، موضحًا أن الامتحانات العملية بالكلية ستكون بوقت اقل وعدد طلاب أقلل داخل قاعات الإمتحان واستطرد ،أن في الإمتحانات العملية سيتم مد عدد أيام الامتحان لاختبار أكبر عدد من الطلاب.
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وقال الدكتور "أسامة السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، في تصريحات سابقه له أن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي حيث تحرص كافة الفرق الطلابية علي الحضور في مواعيد المحاضرات المقررة بالجداول الدراسية واستمرار التعليم عن بعد من خلال المنازل عبر الإنترنت.
وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـموقع " صدي البلد " أن بداية امتحانات التربية العملية للفرق الثالثة والرابعة ستبداء 24 من ديسمبر ،لافتًا الى ان الكلية ليس لديها برنامج للساعات المعتمدة ولذلك لا يوجد امتحانات الميدتيرم ولكن تعتمد بشكل أساسي علي أعمال السنة للطلاب من خلال التكليفات العملية الخاصة بهم.
وأشار عميد كلية التربية النوعية الى دراسة اعتماد جدول الساعات المعتمدة في القريب العاجل لاعتماد امتحانات الميدتيرم لمساعدة الطلاب لرفع درجاتهم ،مؤكدا دعم الكلية للطلاب غير القادرين بتوفير الكتب المجانية وتخفيض المصروفات.
وأكد "السيد " علي رفع كافة المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية لرفع الأعباء عن كاهل الأهالي والالتزام بالتعليم المدمج والبعد عن الكتب المطبوعة التي من الممكن ان تتسبب في انتشار العدوي بين الطلاب.