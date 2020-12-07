تربية نوعية عين شمس تكشف لـ "صدى البلد" عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول





وأكد "السيد " علي رفع كافة المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية لرفع الأعباء عن كاهل الأهالي والالتزام بالتعليم المدمج والبعد عن الكتب المطبوعة التي من الممكن ان تتسبب في انتشار العدوي بين الطلاب.

وأشار عميد كلية التربية النوعية الى دراسة اعتماد جدول الساعات المعتمدة في القريب العاجل لاعتماد امتحانات الميدتيرم لمساعدة الطلاب لرفع درجاتهم ،مؤكدا دعم الكلية للطلاب غير القادرين بتوفير الكتب المجانية وتخفيض المصروفات.