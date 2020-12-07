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رياضة

سيراميكا كليوباترا يضم الغاني ماكسويل باكوه باو من أشانتي كوتوكو

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلنت إدارة نادي سيراميكا التعاقد مع الغاني ماكسويل باكوه باو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة المقبل.

ويبلغ ماكسويل من العمر 25 عاما، حيث أنه من مواليد الثامن من أكتوبر عام 1995، ويجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم.

ووقع ماكسويل على عقود الانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي أشانتي كوتوكو الغاني.

كما نجح نادي سيراميكا كليوباترا في التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى نادي الانتاج الحربي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة الحالية.

ونجحت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا في ضم الحارس بشكل رسمي بعدما أنهت المفاوضات مع نادي الإنتاج الحربي، ليصبح عامر عامر حارسا لمرمى نادي سيراميكا كليوباترا في الموسم المقبل.

ووقع عامر عامر على عقود الانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا والتي تمتد لثلاثة مواسم قادمة، في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس النادي، ومعتز البطاوي المشرف العام على الكرة بالنادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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