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رياضة

الزمالك هو من طلب التعاقد مع أحمد الشيخ واللاعب لم يوافق رسميًا.. الحقيقة كاملة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:19 ص
احمد الشيخ
احمد الشيخ
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عمرو ابوبكر
كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، كواليس مفاوضات نادي الزمالك مع أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي السابق.

وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمع الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك هو من طلب التعاقد مع أحمد الشيخ وتواصل معه من أجل الحصول على توقيعه".

وتابع: "أحمد الشيخ لم يوافق رسميًا على الانتقال إلى نادي الزمالك كما أشيع أن نادي الزمالك تراجع عن الصفقة ولكن كان هناك مفاوضات بين الطرفين برغبة من نادي الزمالك في البداية".

ومن جانبه أكد عمر ربيع ياسين أن أحمد الشيخ وقع على عقود الإنضمام إلى صفوف نادي بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة".

وتابع: "أحمد الشيخ عقد جلسة مع مسئولي بيراميدز وأتموا التعاقد في الأنفاس الأخيرة بعد الاتفاقات على كافة التفاصيل المالية ومدة التعاقد وتم قيد اللاعب في القائمة النهائية للفريق قبل غلق باب القيد بلحظات".
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