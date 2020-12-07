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فن

اليوم.. عرض فيلم "واحدة كده" بمسرح الهناجر بحضور أبطاله

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:34 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
يعرض اليوم الاثنين في الثالثة والنصف عصرا فيلم "واحده كده" بمسرح الهناجر بحضور أبطاله ريهام عبد الغفور، محمد علي رزق، حازم سمير، والمخرج مروان نبيل ومدير التصوير عبد السلام موسى، والمونتيره منى ربيع. 

تدور أحداث الفيلم حول يوم يبدو روتيني بحياة فتاة في منتصف الثلاثينيات، ولكن ما أن يبدأ يومها حتى نصطدم بكم الأحكام التي يصدرها من هم حولها مع اختلاف درجة قربهم لها، وكيف أن أحكامهم تكون في كثير من الأحيان مغايرة لحقيقة هذه الفتاة، إلا أنها تتفق مع خلفياتهم ووجهة نظرهم.

وافتتحت في السابعة من مساء الأربعاء الماضي الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار.

وحرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته قناة dmc على الهواء مباشرة، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.
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