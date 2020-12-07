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أخبار العالم

عقب رصد سفن تركية.. بيان عاجل من الجيش الليبي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:09 ص
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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شريف سيد
أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، عن إصدار أوامر وتعليمات إلى كافة وحدات القوات المسلحة الليبية بأن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر. 

وأعرب المسماري عن قلق القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية  إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق في طرابلس، ومصراتة، وكشف عن قلقها من عمليات نقل مليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة.

وأكد المسماري على التزام الجيش الليبي باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة (5+5) في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ومن ناحية أخرى، قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إنه تم رصد 5 سفن تركية توجهت إلى ليبيا لكنها مازالت خارج المياة الإقليمية.

وأكد محجوب أن أردوغان عنصر تابع لتنظيم الإخوان الإرهابي، ولا ينظر على الإطلاق إلى مصلحة الشعب التركي، مشيرا إلى أن الشعب الليبي لن يغفر جرائم الجماعة الإرهابية في بلاده.
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