أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الإثنين 7 -12- 2020

ينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020، حيث سجل سعر أسماك البوري نمرة "1" من 39– 45 جنيها للكيلو، والبوري نمرة "2" سجل 29– 35 جنيها للكيلو، المكرونة الخليجي29-35 جنيها للكيلو ، والمكرونة السويسي60-75جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20-30جنيها للكيلو، برانيس إسكندراني 50 -65 جنيها للكيلو ، سمك موسى 80-120جنيها للكيلو.





ووفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور سجل البلطي المزارع "1" 17-19 جنيها للكيلو ، فيما سجل البلطي المزارع "2" 14-16جنيها للكيلو، والبلطي الأسوانى17- 37 جنيها للكيلو، والبلطي الفيلية 30 – 100 جنيه.









وسجل البربون "1" 34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25- 35جنيها للكيلو، والقشر بياض و البياض الأملس "1" 70 -85 جنيها للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25- 35 جنيها للكيلو، وسعر القرميط شيلان 10-20جنيها للكيلو.





وسجل سعر المرجان "1"32-38 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 -27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو.





وجاءت أسعار الجمبري الجامبو 400 -470 جنيها للكيلو، والجمبري "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبري "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 -170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30- 120 جنيها للكيلو.