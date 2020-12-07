إصابة 3 أشخاص بينهم سودانيان في حادث انقلاب ميكروباص بقنا

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق العقب التابعة لمركز قوص بقنا، عن إصابة 3 أشخاص بينهم سودانيين الجنسية.

تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين العقب، أسفر عن 3 مصابين.

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وتبين إصابة كل من: أحمد شوقي محمود 30 عاما، مصري الجنسية، و مؤيد محمد أحمد 28 عاما و أحمد الأمين علي 28 عاما، سودانيين الجنسية.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الأقصر العام لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







