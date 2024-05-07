استنفار إسرائيلي في القدس المحتلة بسبب تظاهرات أهالي الرهائن

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء بأن المئات من المتظاهرين في مدينة القدس المحتلة يطالبون بإبرام صفقة الرهائن.

وأشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إلى أن بعض المتظاهرين حاولوا إغلاق ساحة باريس، وتم القبض على أحدهم.

ويحث مئات المتظاهرين في القدس الحكومة الإسرائيلية على التوصل إلى صفقة رهائن مع حركة حماس.

وألقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي القبض على شخص واحد ونشرت القوات، بما في ذلك خراطيم المياه وضباط الخيالة.

وكشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في تصريح صحفي، أنه أبلغ رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، بموفقة حماس على مقترح مصر وقطر على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين اجتياح مدينة رفح، حيث طالب النازحين الفلسطينيين في شرق رفح بالخروج إلى مناطق أخرى لبدء عملية عسكرية ندد بها عدد كبير من الدول على رأسهم مصر والأردن والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبلجيكا وألمانيا، محذرين من كارثة جديدة تواجه الفلسطينيين.