قـ تل ومخدرات| اتهامات خطيرة تلاحق مطربي المهرجانات.. ليلة سقوط "صاصا" و"شطة"

شهدت الساعات القليلة الماضية القبض على مطربي المهرجانات واحدا تلو الآخر بسبب نوعية مخالفات وجرائم مختلفة تعددت من مشاجرة لخطف ومخدرات وقت.ل خطأ.

قررت نيابة المرج، اليوم، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدي شطة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

القبض على مطرب المهرجانات مجدى شطة

وظهر مجدى شطة مطرب المهرجانات الشهير إلى مقر نيابة المرج في محكمة مصر الجديدة استعدادا للتحقيق معه فيما أسند إليه من حيازة المخدرات، حيث تم اقتياده من مقر المحكمة وسط حراسة أمنية مرتديا جاكيت للتخفي من الكاميرات.

كانت أجهزة الأمن في المرج ألقت القبض على مطرب المهرجانات مجدى شطة، وبحوزته مادة مخدرة، تبين بفحصها أنها مخدر الآيس، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وباشرت الجهات المعنية التحقيقات.

توصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لقيام تاجر مخدرات بتوزيع كميات من المخدرات بالقطاعي على التجار والمتعاطين بمنطقة المرج، وتبين صحة المعلومات التي توصلت لها المصادر السرية بالقاهرة.

وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة لكن أجهزة الأمن عثرت بحوزته على الكمية التي قام بشرائها منذ لحظات.

تمسكت القوة الأمنية بموقفها، وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 جرام من مخدر «الآيس»، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فصحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة ثم اعترف بحيازتها بقصد التعاطي، تحرر محضر بالواقعة، ويخضع مطرب المهرجانات مجدي شطة للتحقيق من قبل رجال النيابة العامة عقب إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وجاء في التحقيقات أن الأجهزة الأمنية قادت حملة أمنية على بعض تجار المخدرات والديلرات بالمرج، وعند استيقاف أحدهم عثر بحوزته على فرد خرطوش، وبجواره شخص آخر وبتفتيشه تبين أنه المطرب مجدي شطة.

أنكر مطرب المهرجانات مجدي شطة، حيازته للمواد المخدرة التي ضبطت بحوزته في منطقة المرج، وذلك بعد تفتيشه من قبل رجال الأمن أثناء محاولة ضبطهم تاجر مخدرات، كانت مأمورية أمنية قد خرجت للقبض عليه.

أمرت جهات التحقيق بإجراء تحليل مخدرات لـ مطرب المهرجانات مجدي شطة لكشف مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه بعد القبض عليه بحوزته 5 أكياس بودر بمنطقة المرج، التابعة لمحافظة القاهرة.

ولم تكن الأزمة الأولى التي مر بها مجدي شطة، ففي الأشهر الماضية، اقتحم مجدي شطة مكتب عصام شعبان عبد الرحيم، ونشر الأخير الفيديو عبر تيك توك، وظهر في مقطع الفيديو عصام، أثناء اتفاقه مع أحد العملاء على إحيائه حفل زفاف، ولكنه اشترط عدم وجود مجدي شطة في نفس الحفل، ليفاجأ بعدها بدخول الأخير رفقة 2 من الحراس الشخصيين، ووقتها قال عصام له: أنت هنا في مكتب عم شعبان، ليرد عليه شطة قائلًا: أنت لو جبت سيرة عم شعبان، فأنا صابر عليك كتير.

في نفس السياق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عصام صاصا؛ لاتهامه بدهس سائق خلال عبوره الطريق وقررت النيابة عرض المتهم عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات مع إخلاء سبيله فور سداد الكفالة المقررة بـ30 ألف جنيه.

القبض على عصام صاصا

وأصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تصريحًا بدفن جثة سائق دهسته سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا أعلى الطريق الدائري، عقب مناظرة الجثمان، وكلفت مفتش الصحة بإجراء الكشف الظاهري وإعداد تقرير بالوفاة، ثم تسليمه لذويه.

وتبين أنه أثناء سير المطرب الشعبي عصام صاصا بسيارته أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب الطريق وصدمه بسيارته وأطاح به لعدة أمتار.

وأمام جهات التحقيق، قال عصام صاصا المتهم بدهس مواطن أعلى الدائري، إنه كان عائدا من المعادي متجها إلى منزله الكائن بحدائق الأهرام، موضحا: كنت جاي من المعادي متجها إلى بيتي في حدائق الأهرام، وكنت سايق على سرعة أقل من 70 وميكروباص أبيض بسقف عالي ماشي أمامي والمجني عليه ظهر فجأة أمامي.

وتابع عصام صاصا: أنا كنت جايب عجل عشان عقيقة ابني أنا خلفت والعقيقة كانت يوم الخميس المقبل، وفي الحادثة كان معايا 2 من أصدقائي واحد قاعد جنبي والتاني في الكنبة الخلفية، والمجني عليه ظهر فجأة قدامي في لحظة وخبط في زجاج السيارة، وصاحبي اللي كان قاعد جنبي أصيب بشدة، ومرضيتش أهرب وحاولت أنقذه لكن لقيته بيطلع في الروح وتوفي في ثوان.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على مغني المهرجانات حمو بيكا، وثلاثة من مساعديه، بعد مشادة كلامية مع إدارة أحد المقاهي الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتبين ورود بلاغ لأجهزة الأمن بوجود مشاجرة في كافيه شهير في مدينة 6 أكتوبر، وبانتقال قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، تبين نشوب مشاجرة بين مالك الكافيه و3 من العاملين معه، مع كل من حمو بيكا، ومدير أعماله، ومصمم جرافيك، وفني صوت، أسفرت المشاجرة عن إصابة أحد عمال الكافيه، ومدير أعمال حمو بيكا، والمصمم وفني الصوت.