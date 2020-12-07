ياسمين الخيام تكشف سبب تسمية والدها بالشيخ الحصري

قالت الحاجة ياسمين الخيام، نجلة الشيخ محمود خليل الحصري: إنها تربت في مجتمع وعائلة واحدة مع الدكتور حسام موافي، وهذا الأمر كان من حسن حظها، لافتة إلى أن المستشار أحمد موافي والد الدكتور حسام كان يتسم بالطيبة والسماحة والبشاشة والعلم والتواضع، معقبة :" كان حاجة جميلة".





وتابعت "الخيام"، خلال لقائها ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، على قناة "cbc"، مساء الأحد، أن علاقة والدها الشيخ محمود الحصري بالمستشار أحمد موافي كانت علاقة محبة وأخوة ، معقبة: "كانوا بيرجعوا من صلاة الجمعة معا من الحسين، وكنت باخد المستشار أحمد موافي واسطة عشان ينفع والدي، لكي أكمل تعليمي في جامعة القاهرة".



