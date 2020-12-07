برلماني: تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب أبرز الرسائل من زيارة السيسي لفرنسا

قال محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفرنسا، ألقت الضوء على العديد من الملفات لعل أبرزها جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة وآلية التعامل مع الدول الداعمة له، ووضع تصورات وتفاهمات مستمرة حول طريقة مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة المسلحة في المنطقة والتي لا يخفى على أحد ما تقوم به من دور خبيث فى المنطقة، مما يستوجب تضافر الجهود جميعها للقضاء عليها.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن قضية لبنان والأوضاع المتفجرة في سوريا وليبيا ومأساة اليمن، من الملفات المطروحة على مائدة المناقشات، وهذا يؤكد ويعد ترجمة حقيقة لمكانة مصر فى المنطقة، وأن الدولة المصرية تحارب الإرهاب نيابة عن المنطقة، والجميع أيقن الآن خطر الإرهاب والدول الداعمة له وضرورة أن يكون هناك جهود متضافرة من أجل القضاء على هذه الكيانات الإرهابية ومن يمولونهم ويوفرون لهم غطاء إعلامي او انسانى.



