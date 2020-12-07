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حوادث

عضو عمليات القضاة: انتظام التصويت في اليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية للنواب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:52 م
الانتخابات
الانتخابات
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جودت عيد
أكد المستشار حمدي معوض عبدالتواب؛ عضو غرفة عمليات نادي قضاة مصر؛ أن عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات إعادة المرحلة الثانية لمجلس النواب تسير بانتظام منذ الصباح؛ داخل اللجان الفرعية، التى استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحا.


وتابع عضو غرفة عمليات القضاة؛ أن عمليات التصويت لم تشهد أي معوقات منذ بدايتها؛ وسط تأمين من قوات الجيش والشرطة.


وأضاف أن جميع اللجان والمقار الانتخابية فتحت في مواعيدها،  دون رصد أية معوقات في مباشرة المواطنين بأداء حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم. 


ودعا عبدالتواب؛ المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب؛ من أجل اختيار نوابهم؛ مضيفا أن المشاركة في الانتخابات حق لكل المواطنين وأمانة عليهم تأديتها من أجل وطنهم.


وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية أبوابها صباح اليوم، فى تمام التاسعة لاستقبال الناخبين للتصويت في أول أيام انتخابات الإعادة بالمرحلة الثانية لمجلس النواب.
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