انهيار جزئي لعقار في العمرانية بالجيزة .. شاهد

تلقت محافظة الجيزة بلاغا في تمام الساعة٦.٣٠ م بانهيار جزء من عقار رقم ٢٦ مكرر من شارع مصر والسودان بحي العمرانية.









ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الفورية لكافة البلاغات الواردة وقام حي العمرانية بالتوجه الي الموقع وتبين ان العقار يتكون من ارضي + اول فوق الارضي .









وتبين انهيار سقف الغرفة المكون من الواح خشبية علي الغرفه بالدور الأرضي ما ادي الي وفاة سيدة تبلغ من العمر ٨٠ سنة، والعقار مكون من ٤ شقق ولا يوجد اصابات اخري وتم نقل المتوفاة الي مستشفي الهرم .









وتبين ان الانهيار نتيجة قيام المستأجر بعزل سقف الدور الاول فوق الارضي الخشبي وتم القبض علي مستأجر الوحدة بقسم شرطه العمرانيه وتم اجراء المعاينة من قبل رئيس النيابة.









وقام الحي بإعداد تقرير بإخلاء العقار من السكان لحين معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واستصدار القرار المناسب حفاظا على سلامة القانطين بالعقار بحضور محمد نور الدين رئيس حى العمرانية .







