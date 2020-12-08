عميد آداب القاهرة: لم نتلق أي تعليمات بشأن إجراء انتخابات اتحاد الطلاب

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أنه لم يتم إصدار تعليمات للكلية حتى الآن بشأن إجراء انتخابات اتحاد الطلاب ، أو كيفية إقامتها .





وأضاف "كامل" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن الكلية مستعدة لاجراؤها فور صدور أي تعليمات من الجامعة بشأنها ، حيث يتم إجراؤها وفقًا للخطة التي وضعتها الجامعة وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي قررتها الجامعة وبالشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين .





حيث يشترط في الطالب المتقدم أن يكون له أنشطة سابقة بالكلية ، وألا يكون قد تم تحويله إلى التحقيق أو مجلس تأديب ، كما يجب أن يكون مصريًا وألا يكون قد رسب في احد السنوات الدراسية ، فالجميع من حقه الترشح لهذه الانتخابات ولكن بالشروط التي حددتها الجامعة .





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قد أعلن عن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020/2021 ، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر، وذلك بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، مشيرا إلى أن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات وستوفر لها بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة.





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وأوضح الخشت، أن الانتخابات ستقام بديمقراطية و احترام للنظام وقواعد التنافس ، لتكون نموذجا وواجهة مشرفة لانتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية في العملية الانتخابية بفاعلية.







