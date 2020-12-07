للاستفادة من خبراتهم ودراستهم في الخارج.. جامعة حلوان تطلق وحدة لمتابعة المبعوثين

عقدت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور محمد القصاص مستشار البحث العلمى لقطاع الدراسات العليا والبحوث، اجتماعا مع أعضاء هيئة التدريس المبعوثين العائدين من الخارج وذلك من أجل رصد المشكلات والصعوبات التى واجهتهم وكذلك الاستفادة من خبراتهم فى تطوير وتنمية الجامعة والمجتمع.





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وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن إطلاق "وحدة متابعة المبعوثين" كأحد الكيانات الاستراتيجية في الجامعة والتى تتلخص مهمتها فى متابعة السادة أعضاء هيئة التدريس المبعوثين من الجامعة فنيًا وعلميًا خلال فترة البعثة وبعد عودتهم، والإسهام في تعظيم استفادة الجامعة منهم وتفعيل الروابط العلمية والبحثية بالإضافة إلى زيادة الاتفاقيات مع الجهات الأكاديمية الخارجية والاستفادة من الأفكار والمقترحات الخاصة بالمبعوثين المكتسبة من خلال الاحتكاك بالمدارس العالمية المختلفة.





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وفي بداية اللقاء رحب الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بالحضور، قائلا : كنت أتمنى حدوث مثل تلك اللقاءات عند عودتي من الخارج، واليوم نلتقي معكم بهدف ضم المبتعثين في وحدة جديدة للاستفادة من خبراتهم وثقاقتهم المكتسبة خلال دراستهم في الخارج فى مختلف المجالات العلمية.





وأكد رئيس جامعة حلوان على ضرورة استغلال حماس العائدين والعمل على الاستفادة من الأفكار المتميزة والخطط الطموحة ، من أجل تنمية الجامعة والمجتمع و تحسين التصنيف الدولى للجامعة الذى حقق تقدما ملحوظا خلال الثلاث سنوات الأخيرة.





كما دعا الباحثين إلى العمل على تطوير المشروعات والبرامج داخل الجامعة، مؤكدا على أهمية التواصل والتنسيق بين الإدارات المعنية داخل الجامعة و خارجها لتذليل أية صعوبات تواجه المبعوثين خلال فترة البعثة أو بعد العودة إلى أرض الوطن.





وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن اجتماع اليوم يسعي إلى المشاركة فى وضع آليات للربط بين أهداف الجامعة وتخصصات الباحثين وخبراتهم والمبعوثين العائدين من الخارج عن طريق المشاركة الفعالة وعرض العديد من الأفكار من خلال ورش عمل دورية وندوات علمية وثقافية للمبعوثين العائدين لنقل الخبرات والتجارب العلمية والمعيشية للمبعوثين الجدد وغيرهم.





وتحدث الدكتور محمد القصاص مستشار البحث العلمى لقطاع الدراسات العليا والبحوث عن أهمية وحدة متابعة المبعوثين فى الاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم وتصميم برامج دراسية وبحوث مع الجهات الأكاديمية الخارجية و عقد لقاءات ومؤتمرات علمية فالمبتعثين هم ثروات الجامعة.





وخلال اللقاء تم عرض نبذة عن جامعة حلوان و تخصصاتها والروابط الدولية للجامعة مع العديد من الجهات الخارجية في مجال التعاون الدولي ومدى اهتمام الجامعة بتطوير برامجها واتفاقياتها ثم عرض لأحدث إحصائيات التصنيف الدولي.





هذا بجانب عرض تفصيلي لافتتاح مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان الذى يضم العديد من قاعات المؤتمرات وقاعة المسرح والمتحف المعاصر وعرضا لأعمال تطوير مستشفى بدر الجامعي، وكذلك أعمال تطوير المدن الجامعية والملاعب الرياضية، وتطوير فندق كلية السياحة والفنادق، وأعمال تطوير وتحديث كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، بالإضافة إلى جهود جامعة حلوان في التحول الرقمى وبرامج التعليم عن بعد.



