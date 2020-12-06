مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يغلق أبوابه أمام الطلاب.. اعرف السبب

تجمع عدد كبير من طلاب جامعة حلوان أمام مجمع الفنون والثقافة راغبين في حضور الندوة الشعرية الموسيقية الشاعر الشاب عمرو حسن ولكنهم تفاجأوا بغلق ابواب المجمع أمامهم ، الأمر الذى دعا مسئولى تنظيم الندوة إلى إغلاق جميع أبواب مجمع الفنون وعدم السماح لأحد بالدخول أو الخروج من المجمع وذلك بعد امتلاء قاعة المسرح الكبير بالعديد من الطلاب .





وأكد مسئولو جامعة حلوان أنه يصعب السماح بالمزيد من الطلاب حتى لا يحدث ازدحام فى الداخل يعوق تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى اللازمة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد .





وحاول مسؤولو المجمع اقناع الطلاب الواقفين بالانصراف بسبب صعوبة ادخلهم إلى قاعة المسرح بسبب اكتمال العدد وان الهدف الأساسي من ذلك هو الحرص على سلامته حتي لا تتم إصابة اى من الطلاب بالأمراض ، ولكن باتت جميع المحاولات بالفشل استمر الطلاب بالوقوف أمام المسرح مطالبين بالدخول .





ووعد الشاعر عمرو حسن أثناء الندوة تكرار اللقاء مره آخره مع طلاب جامعة حلوان وأنه يحرص على لقائهم جميعًا ولكن تأتى سلامتهم الشخصية فى المرتبة الأولي بنسبة له .





وتستضيف جامعة حلوان الان الشاعر الشاب عمرو حسن فى ندوة شعرية موسيقية ، بمجمع الفنون والثقافة فى الحرم الجامعي بحلوان ويأتي هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة ، وبتنظيم من الأسر الطلابية أسرة ترحال و أسرة وان تيم .





قال الشاعر إن سعيد بتواجده فى جامعة حلوان وبترحيب الدكتور أشرف رضا مدير مجمع الفنون والثقافة وأنه حريص على تواجده دائمًا وسط الطلاب ، وكان هناك عدد كبير لم يتمكنوا من الدخول الندوة بسبب قوانين التباعد الاجتماعى ووعد عمرو حسن طلاب جامعة حلوان بعمل ندوة آخره والتواجد مره ثانية داخل الجامعة .





وبدء عمرو حسن بإلقاء قصائده وفى مقدمتها قصيدة وحشتني وسط ترحيب كبير من الطلاب الحاضرين .





وتمت اقامة الندوة داخل مجمع الفنون و الثقافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية كبير الحد من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا حيث التزم جميع الحضور بارتداء الكمامات وحمل المطهرات والكحولات كما انه تمت المحافظة على المسافة اللازم بين المقاعد والحضور ، حفاظا على صحة الحضور .



