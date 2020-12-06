ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يغلق أبوابه أمام الطلاب.. اعرف السبب

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:56 م
مجمع الفنون والثقافة
مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان
Advertisements
إسلام خالد
تجمع عدد كبير من طلاب جامعة حلوان أمام مجمع الفنون والثقافة راغبين في حضور الندوة الشعرية الموسيقية الشاعر الشاب عمرو حسن ولكنهم تفاجأوا بغلق ابواب المجمع أمامهم ، الأمر الذى دعا مسئولى  تنظيم الندوة إلى إغلاق جميع أبواب مجمع الفنون  وعدم السماح لأحد بالدخول أو الخروج من المجمع وذلك بعد  امتلاء قاعة المسرح الكبير  بالعديد من الطلاب .

وأكد مسئولو جامعة حلوان أنه يصعب السماح بالمزيد من الطلاب  حتى لا يحدث ازدحام فى الداخل يعوق تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى اللازمة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد .

وحاول مسؤولو المجمع اقناع الطلاب الواقفين بالانصراف بسبب صعوبة ادخلهم إلى قاعة المسرح بسبب اكتمال العدد وان الهدف الأساسي من ذلك هو الحرص على سلامته حتي لا تتم إصابة اى من الطلاب بالأمراض ، ولكن باتت جميع المحاولات بالفشل استمر الطلاب بالوقوف أمام المسرح مطالبين بالدخول .

ووعد الشاعر عمرو حسن أثناء الندوة تكرار اللقاء مره آخره مع طلاب جامعة حلوان وأنه يحرص على لقائهم جميعًا ولكن تأتى سلامتهم الشخصية فى المرتبة الأولي بنسبة له .

وتستضيف جامعة حلوان الان  الشاعر الشاب عمرو حسن فى ندوة شعرية  موسيقية ، بمجمع الفنون والثقافة فى الحرم الجامعي بحلوان ويأتي هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة ، وبتنظيم من الأسر الطلابية أسرة ترحال و أسرة وان تيم .

قال الشاعر إن سعيد بتواجده فى جامعة حلوان وبترحيب الدكتور أشرف رضا مدير مجمع الفنون والثقافة وأنه حريص على تواجده دائمًا وسط الطلاب ، وكان هناك عدد كبير لم يتمكنوا من الدخول الندوة بسبب قوانين التباعد الاجتماعى ووعد عمرو حسن طلاب جامعة حلوان بعمل ندوة آخره والتواجد مره ثانية داخل الجامعة .

وبدء عمرو حسن بإلقاء قصائده وفى مقدمتها قصيدة وحشتني وسط ترحيب كبير من الطلاب الحاضرين .

وتمت اقامة الندوة داخل مجمع الفنون و الثقافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية كبير الحد من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا حيث التزم جميع الحضور بارتداء الكمامات وحمل المطهرات والكحولات كما انه تمت المحافظة على المسافة اللازم بين المقاعد والحضور ، حفاظا على صحة الحضور . 

 ويعد  عمرو حسن من أهم الشعراء الشباب وحاذ على اعجاب الكثير وخاصة من الشباب وقد حقق نجاحا كبيرا  وتم تكريمه وحصل على أكثر من جائزة مثل جائزة الشعر من الهيئة العامة لقصور الثقافة وجائزة الشعر فى أسبوع الجامعات وجائزة ساقية الصاوي التشجيعية وجائزة مجلة الثقافة الجديدة لأفضل ديوان وجائزة معهد جوته اﻷلمانى كما حاز على جائزة أحمد فؤاد نجم عن ديوان باندا كأفضل ديوان في شعر العامية لعام 2016.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جولة لأعضاء مجلس جامعة حلوان بمجمع الفنون والثقافة

إشادات واسعة في أول زيارة لقيادات جامعة حلوان لمجمع الفنون والثقافة

عمرو حسن يقدم 3 حفلات شعرية فى يومين بساقية الصاوى

اليوم .. عمرو حسن فى حفلة شعرية بساقية الصاوي

بحضور كامل العدد.. عمرو حسن يحيي أول حفل بعد كورونا في الساقية

يضم أكبر قاعات المسرح بمصر .. تعرف على مجمع الفنون بجامعة حلوان

ترشيحاتنا

الزمالك يتراجع عن ضم مدافع إنبي

صفقة الأبيض الأخيرة .. خطوة واحدة تفصل انتقال عبدالعاطى دجلة إلى الزمالك

بعد خسارتها في انتخابات مجلس الأمة.. 8 معلومات عن صفاء الهاشم

علاج تكيس المبايض .. ومتى تكون الجراحة ضرورية؟

مفاجأة.. الأهلى يكافئ رمضان صبحي وإكرامي وفتحى وعاشور بعد الثلاثية

برلماني يكشف موعد وصول لقاح كورونا إلى مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: النساء البدينات الأكثر عرضه للإصابة بـ فيرس «كورونا»

دقيقة صمت.. القمة الأفريقية الاستثنائية تحيي ذكرى حفظة السلم وضحايا العنف.. صور

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر وماركة فستان هدى المفتي في مهرجان القاهرة