نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه يكشف عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء.. فيديو

أكد الدكتور هشام مصطفى نائب رئبس المركز القومي لبحوث المياه أن السد العالى حمى مصر من الفيضانات، مؤكدا أن أمان السد العالى من الأولويات وهناك دراسة تمت وعرضها على رئيس الوزراء لكشف ما تم الوصول إليه.





وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن رئيس الوزراء استمع لشرح حول عمل المركز وأعمال التطوير وبحوث المياه في مجال اختبار قدرة الأغشية على تنقية المياه بدرجات ملوحة مختلفة والمشروعات التي تنفذها وزارة الري في هذه الشأن.