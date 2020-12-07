نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه يكشف عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء.. فيديو

أكد الدكتور هشام مصطفى نائب رئبس المركز القومي لبحوث المياه أن السد العالى حمى مصر من الفيضانات، مؤكدا أن أمان السد العالى من الأولويات وهناك دراسة تمت وعرضها على رئيس الوزراء لكشف ما تم الوصول إليه.
وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن رئيس الوزراء استمع لشرح حول عمل المركز وأعمال التطوير وبحوث المياه في مجال اختبار قدرة الأغشية على تنقية المياه بدرجات ملوحة مختلفة والمشروعات التي تنفذها وزارة الري في هذه الشأن.
وتفقد وزير الري الأعمال البحثية التى تقوم بها المعاهد التابعة للمركز القومى لبحوث المياه فى مجال اختبار قدرة الأغشية على تنقية المياه بدرجات ملوحة مختلفة والتى يقوم بتنفيذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئى، ومعالجة مياه الصرف الصحى باستخدام تقنية التهوية والتى تعد أحد التقنيات قليلة التكلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد صيانة القنوات المائية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئى.
وتفقد الدكتور عبد العاطى النموذج الهيدروليكى المُعد لاختبار مدى كفاءة حاجز الأمواج فى تقليل النحر بشواطئ بورسعيد الجديدة والمعد بمعرفة معهدى الهيدوليكا والشواطئ، كما تفقد التجربة البحثية الجارى تنفيذها لقياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية باستخدام تقنيات رى مختلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد إدارة وتوزيع المياه.