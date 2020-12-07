ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه يكشف عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء.. فيديو

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:00 م
اللجكتور مصطفى مجبولي
اللجكتور مصطفى مجبولي رئيس الوزراء
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور هشام مصطفى نائب رئبس المركز القومي لبحوث المياه أن السد العالى حمى مصر من الفيضانات، مؤكدا أن أمان السد العالى من الأولويات وهناك دراسة تمت وعرضها على رئيس الوزراء لكشف ما تم الوصول إليه.

وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن رئيس الوزراء استمع لشرح حول عمل المركز وأعمال التطوير وبحوث المياه في مجال اختبار قدرة الأغشية على تنقية المياه بدرجات ملوحة مختلفة والمشروعات التي تنفذها وزارة الري في هذه الشأن.

وتفقد وزير الري الأعمال البحثية التى تقوم بها المعاهد التابعة للمركز القومى لبحوث المياه فى مجال اختبار قدرة الأغشية على تنقية المياه بدرجات ملوحة مختلفة والتى يقوم بتنفيذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئى، ومعالجة مياه الصرف الصحى باستخدام تقنية التهوية والتى تعد أحد التقنيات قليلة التكلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد صيانة القنوات المائية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئى.

وتفقد الدكتور عبد العاطى النموذج الهيدروليكى المُعد لاختبار مدى كفاءة حاجز الأمواج فى تقليل النحر بشواطئ بورسعيد الجديدة والمعد بمعرفة معهدى الهيدوليكا والشواطئ، كما تفقد التجربة البحثية الجارى تنفيذها لقياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية باستخدام تقنيات رى مختلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد إدارة وتوزيع المياه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تنقية المياه باستخدام الأغشية الرقيقة والمواد النانومترية..دورة تدريبية بعلوم الفيوم

وزير الرى يوجه بتطويع التطور التكنولوجي في خدمة الأعمال الخاصة بالوزارة

فى ختام زيارته لمصر.. وزير الري يلتقي وزير البيئة الكونغولي

رئيس الوزراء في القناطر الخيرية لزيارة المركز القومي لبحوث المياه

مدبولي يتفقد المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية.. ويستمع لشرح حول تطويره

نؤمن بدور البحث العلمي في بناء الأوطان.. مدبولى يتفقد المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر

ترشيحاتنا

عدلي القيعي يكشف عن اللقطة الأفضل في الموسم

الرئيس الفرنسي يعلن مفاجأة مهمة لمصر.. فيديو

متحولتان جنسيًا تعتديان على شاب بالضرب بعد السخرية منهما.. فيديو

بشرى سارة لجمهور النادي الأهلي ..غدا

مياه حمام سباحة تسمم 30 شخصا في حادث مروع بروسيا.. فيديو

رسالة مؤثرة.. أحمد الشيخ يودع النادي الأهلي وجمهوره بعد انتقاله إلى بيراميدز..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة

لأصحاب الأمراض المزمنة .. طريقة آمنة لـ خسارة الوزن

بفستان زفاف فوق الركبة.. أول ظهور لـ رنا سماحة من يوم الحنة