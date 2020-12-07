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وزير العدل: ميكنة 392 محكمة بنهاية عام 2021

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن تطوير ملف منظومة العدالة في مصر من الملفات الاستراتيجية؛ بتكليف من الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن خطة تنفيذية لتطوير منظومة العدالة مدتها 3 سنوات، ويشمل كافة المناحي بداية من المحكمة، والقاضي، وإجراءات التقاضي، وأخيرًا القوانين المنظمة لها.

وكشف "مروان"، في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، عن كواليس تكليف الرئيس السيسي له بعملية التطوير، قائلًا "الرئيس السيسي سألني بعد تعييني بالعدل: هل شكل المحاكم عاجبك؟".

وتابع وزير العدل "تطوير أبنية المحاكم مر بثلاث مراحل ونحن في المرحلة الأخيرة، حيث إن المرحلة الأولى لتطوير المحاكم شمل 91 محكمة والثانية 116 فتطوير المحاكم كان شاملًا بداية من تطوير أبنية المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات، غرفة المداولة ودورات المياه وغيرها.

وواصل "غرف المداولة بالمحاكم المصرية مكيفة بنسبة تزيد على 90%، إضافةً إلى أن جميع قاعات محاكم مصر بها وسائل تهوية جيدة وليست كلها مكيفة لكن من ليس بها تكييف نعتمد على مراوح".

وأكمل "مراون"، قائلًا "طورنا بعض المحاكم من الداخل والخارج نظرا لحالتها السيئة؛ إضافة إلى تطوير عدد كبير من غرف المحامين بالمحاكم بناءً على طلبهم".

وحول آلية التنفيذ لعملية التطوير ومراقبتها، قال الوزير "وثقنا وضع المحاكم قبل وبعد التطوير حتى نتمكن من محاسبة المسئولين عنها".

وكشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن أن مصر لديها 392 محكمة على مستوى الجمهورية والتى سيتم الانتهاء من تطويرها وإدخال نظام الميكنة فيها خلال عام واحد وهو 2021، لافتا إلى أن وزارة العدل أعدت مشروعا جديدا لتطوير وميكنة القضايا وهو مشروع إنفاذ القانون الذى من خلاله تم ميكنة قضايا الجنح لتكون محضرة فى الشرطة حتى صدور الحكم.

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