شرط وحيد يتوقف عليه عقد الجمعيات العمومية للأندية.. وحكم إقامتها بالفيديو كونفرانس

تحدث المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن القرار الصادر بشأن الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، موضحا أنه "إرجاء إقامة الجمعيات العمومية" وليس "إلغاء" للجمعيات العمومية التي كان مقررا انعقادها خلال الفترة الحالية.





وقال المهندس هشام حطب في تصريحات لبرنامج ملعب "أون تايم"، على قناة "أون تايم سبورت"، :" القرار هو إرجاء للجمعيات العمومية بسبب الظروف الحالية ومواجهة فيروس كورونا، وبناء على تطور الأوضاع خلال الفترة القادمة؛ سيتم إقامتها بنفس جدول الأعمال التي أعلنت من قبل دون تغيير.





وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة كانت حريصة على الصالح العام ولديها نظرة حريصة على مصلحة الجميع ولذلك كان قرار تأجيل الجمعيات العمومية العادية.





وأشار المهندس هشام حطب ، إلى أن إقامة الجمعيات العمومية للأندية أو الاتحادات عن طريق "الفيديو كونفرانس"؛ يجب أن يكون منصوصا عليه في اللائحة الخاصة بكل هيئة، وبالتالي فإن عدم وجود نص في اللائحة بإقامة الجمعية العمومية عن طريق الفيديو كونفرانس، وحال إقامتها من أي جهة بهذه الطريقة؛ يكون أمرا غير قانوني ويتم الطعن عليه مباشرة.