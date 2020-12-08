بـ فيديو انفعال حمو بيكا على المصورين .. فتحي عبد الوهاب يهاجم الـ ريد كاربت.. شاهد

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب، فيديو جديدا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





، مطرب المهرجانات حمو بيكا ، من على الريد كاربت ، وهو ينفعل على المصورين؛ بعد ان طلبوا منه التصوير من عدة زوايا. وظهر فى الفيديو





وكتب فتحى معلقا:" عشان كده مش بحب أمشي على الريد كاربت".





وفي سياق آخر، سبق وأكد "بيكا"، عن أزمة تهديده لنقيب الموسيقيين والنقابة؛ لعدم منحه عضويتها- خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير"، عبر شاشة "النهار"- أنه لا يخشى السجن؛ لكنه لا يريد أن يدخله، لأنه حريص على والده ووالدته وأسرته، كما أنه في انتظار حدث سعيد: "أنا مش مؤذي، وحصلت لي مشكلة كبيرة قبل كده بسبب حفلة، وربنا نجاني منها، أنا مش خايف من الحبس، بس أنا عندي بيت ووالدتي ووالدي، زوجتي حامل ومش عاوز أخلف ابن يلاقيني في السجن، ده ما يرضيش ربنا، وكل ده عشان قلت أنا عاوز أشتغل، أعترف أنني كنت مخطئًا، والكل يخطئ، وأنا اعتذرت في أكثر من مناسبة".





وأوضح: "لا أريد أن أكون معينًا في النقابة، لكني أريد الغناء بالتصاريح في الحفلات والأفراح، كما أنني أحببت الغناء.. أنا عاوز أغني اليوم بيومه، مش بعرف أعمل أي حاجة ومش شبه البني آدمين الطبيعيين، أنا محبوس بسبب شهرتي، وحياتي عبارة عن الشغل والبيت ولو عاوز أخرج في مكان مينفعش يكون هناك حد يعرفني"









من ناحية أخرى، وجه حمو بيكا، رسالة إلى هاني شاكر نقيب الموسيقيين أمير الغناء العربي، قائلًا "بتمني منك انك تقبل اعتذاري.. وانك تعتبرني زي ابنك أو أخوك الصغير.. واثق جدا في طيبة قلبك وانك مش هتقبل اني اتسجن.. او حتي حياتي تدمر عشان بحب اكل عيشي.. أتمني ان تقبل اعتذاري وتوجهني للصح".





وكان حمو بيكا، مطرب المهرجانات قد نشر فيديو في وقت سابق، عبر صفحته على فيس بوك يعتذر فيه، حيث قال "ماعملتش الفيديو ده عشان القضية أو الحكم لو مكتوبلي حاجة هشوفها بس كان لازم أعتذر للفنان الكبير هاني شاكر لاني مكنتش قاصد أعمل أي مشكلة وأنا طول عمري بحب الناس والناس بتحبني ومش عاوز حد ياخد فكرة وحشة عني".



