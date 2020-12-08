أخبار الفن| وفاة مخرج سوري في دار مسنين.. وإصابة صابرين وعائلتها بكورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:









نعى عدد من المبدعين السوريين الفنان والمخرج الراحل علاء الدين كوكش الذى وافته المنية اليوم فى دار المسنين عن عمر ناهز الـ 78 عامًا، ونعته نقابة الفنانين عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكان الفنان الراحل علاء الدين كوكش قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 30 مسلسلا منها "مذكرات حرامي، حارة القصر، أولاد بلدي، أسعد الوراق، راس غليص" وغيرها كثر، فضلًا عن أعماله الكثيرة التي تنوعت بين السينما والمسرح.





ودرس الراحل في قسم الدراسات الاجتماعية والفلسفية- جامعة دمشق في مطلع الستينيات، في الفترة نفسها التي اجتذبه فيها التليفزيون في سوريا، فالتحق بالعمل منذ الأعوام الأولى لانطلاقته، ثم أوفد إلى ألمانيا الديمقراطية، حيث اتبع دورة في الإخراج التليفزيوني عام 1966.





وكان كوكش من عائلة فنية معروفة، وتزوج من الفنانة ملك سكر وأسفرت الزيجة عن ابنته (سمر كوكش) التي درست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.









تحتفل الفنانة مى كساب، اليوم، بعيد ميلادها الـ 39 من مواليد 8 ديسمبر 1981 وتعد واحدة من أبرز الفنانات الذين لهم بصمة في مجال الغناء الشعبى





نشرت الفنانة مى كساب صورة جديدة لها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام وظهرت مي كساب في الصورة من خلال احتفالها بعيد ميلادها رفقة زوجها المطرب أوكا.





وقدمت مي كساب الشكر لجمهورها وزوجها علي تهنئتهم لها بمناسبة عيد ميلادها، حيث علقت على الصورة:" مع بداية عامي الجديد شكرا علي كل مشاعر الحب اللي غمرتموني بيها حبكم نعمه من رب العالمين شكرا جوزي وإبني وصاحبي وأبويا وحبيبي وكل حاجه في دنيتي بحبك حب كبير صعب حد يفهمه ربنا يخليك لينا يا أبو العيال".





وأضافت: " شكرا أصحابي وأهلي وأهل جوزي علي كل حاجه حلوه عملتوها عشاني وأخيرا أسألك ربي الستر والصحه والرضا والسعاده وراحة البال لي ولكل من أحب".





وكانت الفنانة مي كساب قد وجهت رسالة لمتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وقالت مي كساب :" ‏الحياة مش مستاهلة نزاعات وصراعات عشان في الآخر لا شيء اتعظوا ربنا بيسامح في كل حاجة إلا أذية الغير السماح فيها مشروط بمسامحتهم هما".





وأضافت مي كساب:" والله الموضوع بسيط اللي هيتعب روحك ويأذيك خرجه بره حياتك تجاهله وعيش وخليك مع ربنا وحقك عند الله لو مظلوم هيجيلك من غير ما تنتقم".





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روت الفنانة صابرين تفاصيل إصابتها بفيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها بالفعل أصيبت به.





وكشفت صابرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولى للتلفزيون المصري، مساء الإثنين، تفاصيل الإصابة، قائلة: "شعرت خلال الساعات الماضية بفقدان حاستي الشم والتذوق، وأجريت التحليل فأثبت إصابتي بفيروس كورونا".





ونوهت إلى أن تحليلها للفيروس جاء إيجابيا، وأنها أصيبت مع 3 من أفراد أسرتها، وهم "زوجها" و"شقيقها وزوجته"، نافية أن يكون سبب إصابتها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي انطلق منذ أيام في القاهرة.





وأوضحت الفنانة صابرين: "لم أصب بفيروس كورونا بسبب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعندي ثقة بالله بانتصارنا على الفيروس".

وأشارت صابرين، إلى أن سر خطورة الإصابة بفيروس كورونا، عندما يكون بدون أعراض فمن الممكن للأشخاص المخالطين لنا بصفة مستمرة، أن يكونوا مصابين وحاملين للفيروس.

وطالبت الفنانة، الجميع، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية السليمة من فيروس كورونا المستجد.









حققت أغنية "مبطلناش إحساس" للفنان تامر حسني من تحقيق 21 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع "يوتيوب".

أغنية «مبطلناش إحساس» لـ تامر حسني، كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزة، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب.





الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام.





من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.





أغنية «اختراع» من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.





وتعتبر أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.