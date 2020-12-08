ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

عروض مسرحية لثقافة المنيا فى الموسم المسرحي للنوادي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
قدم قصر ثقافة المنيا، في إطار بدء الموسم الجديد لنوادي المسرح للموسم المسرحي ٢٠٢٠، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية لتقديم عروض مسرحية مختلفة لتنمية مهارات الشباب، ثلاث عروض مسرحية وهى، العرض الأول "المداولة" نص عن 12 رجل من تأليف ريجينا لوروز، اخراج محمد سيد، ويتحدث العرض عن هيئة محلفين تم إستدعائهم لمناقشة الحكم بالإعدام على متهم بقتل والده وحضور المحاكمة والشهود والإدعاء، ويبدأ العرض بنقاش بين أفراد هيئة المحلفين بإعتراض أحد أعضاء الهيئة على الحكم، حيث يرى أن المتهم من الممكن يكون برئ ويقابل إعتراض من باقى أفراد الهيئة ويبدأ فى الصراع لينتهى بإقناع الهيئة.

العرض الثانى "جزيرة القرع" من تأليف عبد الفتاح البلتاجي، إخراج ياسر الرداد، وتدور أحداث العرض حول تلك الجزيرة توجد فى مكان ما وأهلها جميعا قرع ولا يخرج منهم دم ولا يشعرون بأى نوع من المشاعر، ويسقط شخص من على باخرة وكل من عليها يموت وهو الناجى الوحيد ويذهب إلى هذه الجزيرة ، وهذا الشخص يشعر ويحس بعكس اهل الجزيرة وتأتى بنت رئيس الجزيرة وتكتشف أمره ووجوده بعد مناقشات عديدة، أصدر قرار بوضع هذا الشخص الغريب فى قفص وأصبح هذا الأنسان شخص منبوذ يشعر ويحس وتأتى بنت رئيس الجزيرة وتحرره من قفصه وتهرب معه وقرر أن يعلمها أصول الحياة وتتعلم إلى ان يظهر على رأسها شعر وتحس وتشعر مثله، وتبدأ الصراعات مرة أخرى إلى أن يحس ويشعر أصحاب الجزيرة مثلهم.

العرض الثالث "مدينة الثلج" تأليف محمود جمال، إخراج محمود علاء الدين، وتدور أحداث العرض حول شخصية بابا نويل وشخصية هدية التى يأخذها الى مدينة الثلج حيث أعتاد على ادخال الفرحة إلى نفوس الأطفال فى اليوم الأخير من كل سنة وتتحول هدية الى لعبة، كما قدم بيت  ثقافة بنى مزار العرض المسرحى "اليوم الأخير" تأليف محمود جمال، إخراج أيمن أحمد، وتدور أحداث العرض حول حائر بلا قيمه ولا شئ يكمن فى داخله يؤمن به فقط جسد بلا روح، "اريوس" بطل العمل فهو يظهر فى أخر ايام الأرض فيكون أخر انسان عليها ويشتبك مع زوجته حين تزج به للدفاع عن إبنه فلا يفعل، ويهرب ويختار أن يلف على ظهر مركب لكن هروبه بداية لإكتشاف ذاته ويظهر فى الرحلة أشخاص مختلفة تلتقى به وتعلم من كل شخصية حكاية ورائها معنى ومن كل شخصية يحصل على مغزى للحياة ومن الرحلة عندما تتوقف الطبيعة، حيث أن اريوس متواجد بين 90%  من البشر، وفى النهاية ما قيمة الإنسان دون هدف وتحقيق الذات.

بحضور لجنة التحكيم حسام عبدالعزيز، مصطفى ابراهيم، أسامة عبدالرؤوف،  مدير عام فرع ثقافة المنيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ترشيحاتنا

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بسبب فيروس كورونا

اكتشف أنواع سرطان الجلد وأيها أكثر خطورة

بعد فظائع وجرائم وقعت في تيجراي.. أول تحرك أوروبي ضد آبي أحمد

دراسة تكشف عن سبب الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم

رمضان صبحي: شعار بيراميدز الجديد عاجبني .. والناس هنا بتبص لـ أوروبا

أبرز 3 سيارات بتصميم مميز للمقابض الخلفية .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار سيارات إم جي MG اليوم في مصر .. صور

تويوتا تتعاون مع سوبارو لطرح سيارة SUV كهربائية جديدة..صور

للرجال فقط .. دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي