عروض مسرحية لثقافة المنيا فى الموسم المسرحي للنوادي

قدم قصر ثقافة المنيا، في إطار بدء الموسم الجديد لنوادي المسرح للموسم المسرحي ٢٠٢٠، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية لتقديم عروض مسرحية مختلفة لتنمية مهارات الشباب، ثلاث عروض مسرحية وهى، العرض الأول "المداولة" نص عن 12 رجل من تأليف ريجينا لوروز، اخراج محمد سيد، ويتحدث العرض عن هيئة محلفين تم إستدعائهم لمناقشة الحكم بالإعدام على متهم بقتل والده وحضور المحاكمة والشهود والإدعاء، ويبدأ العرض بنقاش بين أفراد هيئة المحلفين بإعتراض أحد أعضاء الهيئة على الحكم، حيث يرى أن المتهم من الممكن يكون برئ ويقابل إعتراض من باقى أفراد الهيئة ويبدأ فى الصراع لينتهى بإقناع الهيئة.





العرض الثانى "جزيرة القرع" من تأليف عبد الفتاح البلتاجي، إخراج ياسر الرداد، وتدور أحداث العرض حول تلك الجزيرة توجد فى مكان ما وأهلها جميعا قرع ولا يخرج منهم دم ولا يشعرون بأى نوع من المشاعر، ويسقط شخص من على باخرة وكل من عليها يموت وهو الناجى الوحيد ويذهب إلى هذه الجزيرة ، وهذا الشخص يشعر ويحس بعكس اهل الجزيرة وتأتى بنت رئيس الجزيرة وتكتشف أمره ووجوده بعد مناقشات عديدة، أصدر قرار بوضع هذا الشخص الغريب فى قفص وأصبح هذا الأنسان شخص منبوذ يشعر ويحس وتأتى بنت رئيس الجزيرة وتحرره من قفصه وتهرب معه وقرر أن يعلمها أصول الحياة وتتعلم إلى ان يظهر على رأسها شعر وتحس وتشعر مثله، وتبدأ الصراعات مرة أخرى إلى أن يحس ويشعر أصحاب الجزيرة مثلهم.





العرض الثالث "مدينة الثلج" تأليف محمود جمال، إخراج محمود علاء الدين، وتدور أحداث العرض حول شخصية بابا نويل وشخصية هدية التى يأخذها الى مدينة الثلج حيث أعتاد على ادخال الفرحة إلى نفوس الأطفال فى اليوم الأخير من كل سنة وتتحول هدية الى لعبة، كما قدم بيت ثقافة بنى مزار العرض المسرحى "اليوم الأخير" تأليف محمود جمال، إخراج أيمن أحمد، وتدور أحداث العرض حول حائر بلا قيمه ولا شئ يكمن فى داخله يؤمن به فقط جسد بلا روح، "اريوس" بطل العمل فهو يظهر فى أخر ايام الأرض فيكون أخر انسان عليها ويشتبك مع زوجته حين تزج به للدفاع عن إبنه فلا يفعل، ويهرب ويختار أن يلف على ظهر مركب لكن هروبه بداية لإكتشاف ذاته ويظهر فى الرحلة أشخاص مختلفة تلتقى به وتعلم من كل شخصية حكاية ورائها معنى ومن كل شخصية يحصل على مغزى للحياة ومن الرحلة عندما تتوقف الطبيعة، حيث أن اريوس متواجد بين 90% من البشر، وفى النهاية ما قيمة الإنسان دون هدف وتحقيق الذات.





بحضور لجنة التحكيم حسام عبدالعزيز، مصطفى ابراهيم، أسامة عبدالرؤوف، مدير عام فرع ثقافة المنيا.



