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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. زيادة أعداد المصانع إلى 9.563 حتى أكتوبر الماضي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية عن وصول عدد المصانع بالمملكة حتى شهر أكتوبر من عام 2020م 9,563 مصنعًا، برأسمال يصل إلى 1.086 تريليون ريال، تتوزع في جميع مناطق المملكة.


وتشمل تلك المصانع أكثر من 24 نشاطًا صناعيًا يتصدرها قطاع صناعة المعادن اللافلزية بما يقارب 2000 مصنع، فيما بلغ عدد مصانع المنتجات الغذائية أكثر من 1000 مصنع تتوزع في عدد من المدن الصناعية المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة.


وأوضحت الوزارة بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" أن عدد المصانع في مدينة الرياض بلغ 3,864 مصنعًا، بينما سجلت المنطقة الشرقية التصريح لعدد 2,099 من المصانع، تنوعت بين عدد من النشاطات المختلفة، فيما بلغ أعداد المصانع في منطقة مكة المكرمة نحو 1,812، و378 في منطقة القصيم، بينما وصل أعداد المصانع في منطقة المدينة المنورة إلى 391.


وأشارت إلى أن عدد المصانع في منطقة عسير وصل إلى 378 مصنعًا، ومنطقة جازان بــ166 مصنعًا، كما جاء نصيب منطقة حائل من المصانع الجديدة بــ 114 مصنعًا، تليها منطقة تبوك بعدد من المصانع وصل إلى 103، وكذلك منطقة الحدود الشمالية بعدد 51 مصنعًا، ومنطقة الجوف بـ 96 مصنعًا.


وبيّنت الوزارة أن المصانع العاملة في نشاط منتجات المعادن اللافلزية يصل عددها إلى 1926 مصنعًا، تليها مصانع منتجات المطاط واللدائن بواقع 1253مصنعًا، فيما بلغ عدد مصانع المنتجات الغذائية أكثر من ألف مصنع وتوزعت أعداد المصانع الأخرى بين نشاط المشروبات، وكذلك المواد الكيميائية، ونشاط المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، وغيرها من الأنشطة.


من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الوزارة تعمل على تحفيز نمو القطاع الصناعي من خلال إعلان العديد من المبادرات التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتحفيز جذب الاستثمارات الجديدة، مبيّنًا أن قطاعي الصناعة والتعدين ومنذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تمكنا من جذب استثمارات جديدة تصل إلى 200 مليار ريال.


وأكّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية عملت على إيجاد التشريعات والتنظيمات التي تضمن استدامة القطاع، وجذب الاستثمارات النوعية، وبالتوازي مع ذلك تواصل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية الجديدة والإعلان عنها بشكل شهري، حيث تجاوز عدد المصانع التي تم الترخيص لها الشهر الماضي 124 مصنعًا.


يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر بشكل شهري مؤشراتها الشهرية للقطاع الصناعي، التي توضح إجمالي عدد المصانع في المملكة، وحجم الاستثمارات الصناعية، وكذلك الوظائف التي يخلقها القطاع، وكانت الوزارة أعلنت مؤخرًا عن حجم النمو في القطاع الصناعي بعد قرار تحمّل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، حيث شهد القطاع نموًا كبيرًا في عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمار فيها، كما تمكّن من خلق نحو 35 ألف وظيفة بنسبة توطين تصل إلى 40%.

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