تطور ملحوظ فى العلاقات.. حسين هريدي: فرنسا ترى مصر عنصر استقرار المنطقة

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لفرنسا وتصريحات الرئيسين المصري والفرنسي تعني أن هناك تطور ملحوظ على العلاقات بين البلدين والشعبين المصري والفرنسي.





وأضاف هريدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن علاقة مصر بفرنسا فريدة من نوعها، لافتا إلى أن نتائج الزيارة فاقت التوقعات في الملفات الاقتصادي والعسكري والطاقة والثقافة والتعليم.

وتابع السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه سنشهد خلال السنوات القليلة القادمة نقلة نوعية في العلاقات وفي الملفات سالفة الذكر، مشيرا إلى أن فرنسا تنظر لمصر على أنها عنصر استقرار في المنطقة.







