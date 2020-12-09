بالسعر و المواصفات.. مقارنة بين وحوش ميتسوبيشي «اكسباندر» و«اكليبس» 2021 .. صور

بعد أن حققت شركة ميتسوبيشي اليابانية شهرة واسعة داخل السوق المصري عبر العديد من الأسماء الرنانة، مثل بومة وشارك في فئة السيدان، واصل الصانع الياباني تألقه ولكن بفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، لتنضم الأيقونة اكسباندر و اكليبس إلى أسطول ميتسوبيشي العريق بإطلالة الـSUV.





1- ميتسوبيشي اكسباندر 2021

زودت ميتسوبيشي إكسباندر بمحرك رباعي الاسطوانات ، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 104 حصان، بسعة 1500 سي سي و عزم أقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن/ متر، مدعم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، معتمدة على منظومة الجر الأمامي.





ويمكن لـ ميتسوبيشي اكسباندر 2021 أن تنطلق من وضع الاستعداد حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك في غضون 13.8 ثانية، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5 لتر عند سيرها لمسافة تصل إلى 100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي 305 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك هاى لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي 335 ألف جنيه.





2- ميتسوبيشي إكليبس 2021

تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، مدعوم بشاحن هواء تيربو، بإمكانه ان يدفع السيارة بقوة 150 حصان، و عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي طراز CVT، مكون من 8 سرعات.





وبفضل هذه الامكانيات فيمكن لـ ميتسوبيشي إكليبس 2021 أن تتسارع من وضع النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة في فترة زمنية قدرها 9.3 ثانية فقط، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.7 لتر، عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ميتسوبيشي إكليبس 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GLX MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 375 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLS MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 410 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 430 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل TOP LINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 460 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1500 سي سي تيربو 480 ألف جنيه.