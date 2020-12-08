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فن

بطانة منه فيه .. ملاحظات على فستان رانيا يوسف بالقاهرة السينمائي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:33 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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سعيد فراج
ظهرت الفنانة رانيا يوسف فى اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لأول مرة ، وظهرت مرتيدة فستان باللون الاخضر، واعتمدت في إطلالتها على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الهادئ. 

فوجئ حضور عرض الفيلم المصري "عنها" بالفنانة رانيا يوسف وهي تبحث عن كرسي تجلس عليه لمشاهدة العرض الخاص للفيلم الذي يقام حاليا.

ويرصد، صدى البلد، فيما يلي 5 ملاجظات على فستان رانيا يوسف. 

1- ظهرت الفنانة رانيا يوسف، بفستان محتشم في أولى إطلالاتها بالدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لتفاجئ جمهورها ومتابعيها. 

2- لم تعتمد رانيا يوسف، على الظهور بجزء شفاف أو مفتوح، مثلما أثارت الجدل من قبل في فستان البطانة، وأتت بفستان بطانته جزء لا يتجزأ منه. 

3- لم ترتدي رانيا يوسف فستانًا ضيقًا وأعتمدت على الظهور بفستان واسع وفتفاض. 

4- تداركت رانيا يوسف، الانقادات التي وجهت لفستانها السابق في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والذي كان مفتوح الصدر. 

5- تصميم فستان رانيا يوسف، الأخير في القاهرة السينمائي، يميل للكلاسيكية، ويشبه صيحات الحقبة الأخيرة من القرن الماضي. 

وصدّرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أزمة جديدة داخل عرض الفيلم المصري "عنها" المشارك بالمسابقة الدولية، وأصدرت تعليماتها بحجز أكثر من 19 صفا بالقاعة بمجموع أكثر من 100 مقعد، وعدم السماح لأى شخص بالجلوس فيها وهو ما أثار حفيظة الحضور.

كان المهرجان قد أصدر بيانا صحفيا يؤكد خلاله على احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش. 

وتابع المهرجان على مدار الساعات الماضية، باهتمام ما تردد عن مخرج فيلم عنها، ورغم ان الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية.

ويلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة.

بطانة منه فيه .. ملاحظات على فستان رانيا يوسف بالقاهرة السينمائي
بطانة منه فيه .. ملاحظات على فستان رانيا يوسف بالقاهرة السينمائي
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