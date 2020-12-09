محامي ضحايا مستريح الشرقية: تقدمنا ببلاغات جديدة ضد المتهم | فيديو

قال محمد حامد محامي ضحايا مستريح الشرقية الجديد ، إن الشخص الملقب بـ "المستريح" علمنا أن له محضرا في الأموال العامة وصدر له أمر بالضبط والاحضار، ليتم عرضه علي نيابة ديرب نجم وحبسه احتياطيا اربعة ايام وهذه الواقعة منذ أول أمس .





واضاف محمد حامد خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم، المذاع علي قناه الحياة، أن المتهم سيعرض غدا صباحا علي نيابة ديرب نجم واذا زادت البلاغات ضده سيتم تجديد الحبس له، مؤكدا : "تقدمنا ببلاغات وسنتقدم ببلاغات جديدة ضد المتهم أثناء عرضه على النيابة غدا".





ومن جانبه، أوضح اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق : إنه سيتم حصر جميع ممتلكات المتهم بالنصب ويتم تقسيمها على الضحايا (قسمة الغرماء) مؤكدا علي ان مباحث الأموال العامة قامت بعمل قانون سنة 88 ينص علي قضية الأموال العامة إذا كانت خارج قانون البنوك يتم تغريم المتهم ضعف ما قام بسرقته .





وقد قررت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية حبس"حسنى ش" المتهم بالنصب على عدد من أهالى قرية منا صافور بديرب نجم، وقدرت المبالغ المالية بحوالي مليار جنيه، مقابل توظيف أموالهم فى التجارة مقابل 50 % من الأرباح، وتم إحالته لنيابة ديرب نجم للتحقيق معه.





وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من عدد من أهالى قرية منيا صافور، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، يتهمون " حسنى ع أ ش" 52 سنة مدرس متفرع مقيم المناصافور، بالنصب عليهم فى توظيف الأموال والنصب على أبناء القرية فى مبالغ مالية، مقابل توظيفها وإعطائهم 50% من قيمة الأرباح، واختفى منذ شهر، فى محاولة منه للهروب إلى خارج البلاد.





وأكد عدد من الضحايا أن حجم المبالغ التى استولى عليها منهم تقدر بحوالي مليار جنيه ، وأنه كان محل ثقة لديهم وكان يعمل فى توظيف الأموال من منتصف التسعينات وكان ملتزم فى دفع الأرباح لهم، لكنه اختفى منذ شهر، ولم يدفع المبالغ الشهرية.



