محافظ أسوان يشدد على الإسراع بمعدلات إنشاء مستشفى إدفو العام الجديد.. شاهد

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ميدانيًا عددا من المواقع الخدمية بمختلف القطاعات داخل نطاق مدينة إدفو. وقد استهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية بالمدينة والتى تشمل شارع 23 يوليو بتكلفة 1,5 مليون جنيه من الخطة الإستثمارية، بالإضافة إلى تطوير النصب التذكارى والنافورة وميادين المسلة والقبلى بالجهود بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية نصف مليون جنيه ، فضلًا عن زيارة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة إدفو حيث طالب أشرف عطية بتقديم كافة التسهيلات لأصحاب طلبات التصالح فى مخالفات البناء والتى من المقرر الانتهاء منها في ديسمبر الجارى.









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وكلف عطية المسئولين بإعادة تخطيط الشوارع الرئيسية والميادين من خلال المتخصصين من أجمل عمل توسعات مستقبلية ومحاور جديدة، بجانب إعادة النظر في الأسواق للقضاء على العشوائية والاختناق المرورى وذلك دون الإضرار بأصحاب المحلات التجارية.





وفى نفس الجولة تفقد محافظ أسوان مشروع إنشاء مستشفى إدفو العام حيث تابع ميدانيًا معدلات التنفيذ بهذا الصرح الصحى الحيوى والتى وصلت إلى ٨٠ % ، كما تصل التكلفة الإنشائية لأكثر من 600 مليون جنيه والذى يخدم حوالي نصف مليون نسمة، مشددًا على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال مع المتابعة الأسبوعية لدخول هذا المشروع الطبى للخدمة بنهاية مارس القادم في ظل المطالب الجماهيرية لأهالى مركز ومدينة إدفو للخدمة العلاجية.





وخاصة أن المستشفى يضم 3 مبان بها 170 سريرا فى جميع التخصصات والأقسام، وأيضًا 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، بجانب قسم غسيل كلوى به 63 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 21 حضانة و20 سرير عناية مركزة، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء.





وكان قد شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أنه انطلقت فاعليات المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي " وذلك للأسبوع الثامن على التوالي منذ انطلاقها مع بداية العام الدراسي 17 أكتوبر 2020 تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات.





وقال الدكتور أحمد غلاب إن كلية التربية الرياضية قامت بتنظيم ذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب باستاد الجامعة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتحت إشراف الدكتور صبحي محمد حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد.