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محافظات

تحت شعار مصر أقوى من الفساد.. انطلاق ماراثون للجري والدراجات ببنى سويف

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
نظمت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع المحافظة ومديرية الشباب والرياضة، الماراثون القومي للجري والدراجات تحت شعار " متحدون على محاربة الفساد (مصر أقوى من الفساد )، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

حيث شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ورئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف، في فعاليات الماراثون الذي بدأ صباح اليوم، من أمام مقر الرقابة الإدارية حتى مسافة 5 كم، بمشاركة طلاب جامعتى بني سويف والنهضة وشباب منطقة الدراجات والكاراتيه وألعاب القوى ومراكز الشباب.

كما شارك في الماراثون نائب المحافظ السيد بلال حبش، ورئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن ، ورئيس جامعة النهضة الدكتور حسام الملاحي ، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية.

هذا وتم التجمع أمام مقر الرقابة الإدارية الساعة السابعة صباحا، وسط جموع  من الشباب الذين حرصوا على المشاركة في الماراثون بكل عزيمة وإصرار من منطلق حبهم لوطنهم وحرصهم على دعم جهود مؤسسات الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لمواجهة كافة صور الفساد والتوعية بخطورته على جهود التنمية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن الدولة عازمة وبقوة على مواجهة الفساد، والذي يمثل معوقا أساسيا لجهود الدولة التنموية ويهدم كل جهد مخلص في سبيل النهوض بالوطن في مختلف المجالات، وذلك ما أدركته القيادة السياسية جيدا وسعت لمحاربته بكافة الطرق والسبل، للقضاء عليه داخل المؤسسات والقطاعات.

ولفت إلى أن  ماراثون اليوم الذي شارك فيه أبناء وشباب بني سويف يهدف للتوعية بأهمية مكافحة الفساد والقضاء عليه والتوعية بأضراره ومخاطره على الفرد والمجتمع.

وأضاف المحافظ أن الماراثون ليست الفعالية الوحيدة التي تقام اليوم تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وإنما ستكون هناك ندوة ولقاء جماهيري بحضور التنفيذيين والقيادات والشباب عن أهمية محاربة كافة أشكال وصور الفساد والتي تعتبر عائقا كبيرا أمام أي تقدم أو تنمية.
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