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أخبار البلد

يضم 12 محطة ويمر بمنطقة المهندسين.. وزير النقل يكشف تفاصيل مونوريل 6 أكتوبر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:19 م
مسار المونوريل
مسار المونوريل
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حمادة خطاب
أجرى الفريق  مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات   تنفيذ ٣ مشروعات ضخمة في مجال الجر الكهربائي بدأها بتفقد مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان). 

حيث تفقد الوزير  أعمال تنفيذ المحطات و جسر المشروع وعقد اجتماعا موسعا مع قيادات هيئة الاتفاق والشركات المنفذة للمشروع، ووجه  بضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية حيث يعتبر القطار الكهربائي شريان تنمية جديد فى  المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعـــة الانتقــــال والربط بين القـــاهـــرة و المدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة،.

واشار  وزير النقل إلى ان المشروع يبلغ طوله 90 كم بعدد 16محطة و مخطط افتتاح المرحلة الأول والثانية في إحتفالات أكتوبر 2021  لافتًا إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع  والتى تمتد من محطة عدلي منصور وحتي محطة العاصمة الإدارية 1 بطول 66.3 كم وعــــــدد 11 محطة  والمرحلة الثانية  والتى تمتد من محطة العاصمة الإدارية 1 حتي محطة العاصمة الإدارية 2 بطول 3.9 كم وعدد 1 محطة ( العاصمة الإدارية 2)   وقد بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين (مدني – تشطيبات) 70% ، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة والتى تمتد من محطة  العاصمة الإدارية 2 جنوبًا حتى محطة التبادلية مع القطار السريع جنوب طريق القاهرة  العين السخنة مارا  بمحطات العاصمة الإدارية 3 والقيادة الإستراتيجية والمدينة الرياضية وذلك  بطول 20 كم  

كما تفقد الوزير   أعمال تنفيذ مشروع المونوريل والمتمثل في قطاع مونوريل  العاصمة الإدارية، الذى يمتد بطول 56.5 كم ويبلغ عدد محطاته 22 محطة، وذلك من محطة الاستاد بشارع يوسف عباس وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة وحيث  جاري صب الخوازيق والاعمدة 

واكد الوزير انه بالنسبة لقطاع مونوريل 6 أكتوبر فيبلغ طوله  42 كم وعدد محطات 12 محطة وذلك من محطة واداي النيل بالمهندسين وحتى محطة  المنطقة الصناعية ب ٦ أكتوبر وجاري صب الخوازيق والاعمدة 
جدير بالذكر  أن أجمالى طول قطاعي  مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر يبلغ 98.5كم بعدد34 محطة و يتم تنفيذ المشروعين من خلال تحالف يضم شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب).

وبعدها تفقد وزير النقل عدد من القطاعات بمسار القطار الكهربائى السريع العين السخنة /العلمين والذى يبلغ طوله 438.3 كم ويشمل 17محطة حيث تفقد  المسافة من العاصمة الإدارية وحتى جنوب حلوان، وحيث بدأت الشركات المصرية المتخصصة في إنشاء الجسر الترابي والمحطات بالتزامن مع قيام  المكتب الإستشاري "سيسترا" حاليا بإعداد مستندات الطرح الخاصة بأعمال الأنظمة (الإشارات – الاتصالات – السيطرة و التحكم – القوي الكهربائية – بوابات التذاكر) وتصنيع وتوريد وتوطين الوحدات المتحركة للمشروع علي الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا القطار السريع مع التزام الشركة التي سيسند اليها الاعمال بالتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة الوحدات المتحركة " نيرك"   في توطين صناعة الوحدات المتحركة.
يضم 12 محطة ويمر بمنطقة المهندسين.. وزير النقل يكشف تفاصيل مونوريل 6 أكتوبر
يضم 12 محطة ويمر بمنطقة المهندسين.. وزير النقل يكشف تفاصيل مونوريل 6 أكتوبر
يضم 12 محطة ويمر بمنطقة المهندسين.. وزير النقل يكشف تفاصيل مونوريل 6 أكتوبر
يضم 12 محطة ويمر بمنطقة المهندسين.. وزير النقل يكشف تفاصيل مونوريل 6 أكتوبر
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