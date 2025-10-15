مجلس سموحة يدعم فريقا السيدات والمرتبط لكرة السلة قبل انطلاق منافسات دور الـ16

حرص مجلس إدارة نادي سموحة على دعم وتشجيع فرق النادي المختلفة، حيث قام عمر الغنيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، برافقه أشرف مختار والدكتورة ماهينور سامح أعضاء مجلس الإدارة، بزيارة الفريق الأول للسيدات لكرة السلة وفريق المرتبط بعد نجاحهما في إنهاء الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة وتصدر المجموعة عن جدارة، وتأهلهما إلى دور الـ16 من البطولة.

وخلال اللقاء، أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالأداء المميز والروح العالية للاعبات، مؤكدين دعم المجلس الكامل للفريقين قبل انطلاق منافسات دور الـ16، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب نادي سموحة.

وعلى هامش اللقاء، تم تنظيم احتفالية بسيطة للدكتورة ماهينور سامح بمناسبة فوزها بعضوية مجلس نقابة الأطباء بالإسكندرية، وسط أجواء من التقدير والفرحة بين اللاعبات والجهاز الفني.

يأتي هذا اللقاء في إطار الاهتمام المستمر من مجلس إدارة نادي سموحة، بدعم فرق النادي المختلفة، وتحفيزها لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم سموحة في مختلف البطولات.