فورد تي.. قصة سيارة بنت المليونير فى دويتو حميد الشاعري وهشام عباس

"إختفت في ظروف غامضة بنت المليونير الشهير سعيد بك ألماظ"، بمجرد سماعك لهذه الجملة ستجد ذاكرتك تعود بك إلى زهو عصر الاغنية الشبابية الصيفية والتي ترتبط في أذهاننا بشواطئ الإسكندرية و تجمع الأصدقاء والالتفاف حول العائلة في وقت خلى من الوسائل التكنولوجية التي فرقت شمل هذه التجمعات إنها الأغنية التي غناها حميد الشاعري وهشام عباس "عيني".





تعاون الثنائي حميد الشاعري وهشام عباس في العام 1997 في أغنية تعد الأشهر في جيل التسعينيات، وكان يعد حميد الشاعري في ذلك الحين رائد الأغنية الشبابية حيث قام بإكتشاف العديد من فنانين تلك الحقبة الزمنية وقام بالتوزيع الموسيقي والتلحين لأغلب الألومبات الصادرة في فترة الثمانينيات والتسعينيات.





ولاقت اغنية عيني نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت نظرًا لإشتراك حميد الشاعري وهشام عباس معا في أغنية واحدة لإعتبارهما قطبي الأغنية الشبابية في ذلك الوقت، وكان أحد أهم أسباب نجاح هذه الأغنية هو الفيديو كليب المصور لها حيث أتى بشكل جديد ومختلف تماما، و المفاجأه أنه كان بداية ظهور النجمة نيكول سابا و مي سليم.





وشاركت بطولة مشاهد هذا الفيديو كليب سيارة عتيقة إستقلها حميد الشاعري وهشام عباس حين وجدا إبنة المليونير المختفية " نيكول سابا" وأخذا يرقصان بداخلها، وكان لظهور هذه السيارة " الانتيكة" عامل جذب لأعين المشاهدين، ولمعرفة بعض المعلومات عن هذه السيارة وطرازها تابع السطور التالية.





كانت السيارة من إنتاج شركة فورد الأمريكية وحملت إسم فورد تي " T " ويرجع موديل هذه السيارة في الفترة ما بين العام 1929 إلى 1932 ، وصنعت فورد من الطراز T40 شكلًا مختلفًا لهيكلها الخارجي متشابه إلى حد كبير في سعة المحرك وصدرت من أكثر من 5 ملايين نسخة حول العالم.





يذكر أن أغنية عيني من غناء هشام عباس و حميد الشاعري، ومن كلمات وألحان عنتر هلال، وتوزيع موسيقي حميد الشاعري ، وقام بإخراج الفيديو كليب طارق العريان ومن إنتاج شركة عالم الفن في العام 1997.