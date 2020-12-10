باتشيكو يفتح النار على التحكيم: الدوري في الزمالك يساوي 5 في الأهلي

هاجم جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التحكيم في مصر، قائلًا إن الحصول على الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب دوري في الأهلي.

وقال "باتشيكو"، عبر قناة الزمالك، "في آخر جولات الدوري أحرزنا عدد نقاط الأهلي لو كنت موجودا من البداية لما وصل الفارق إلى 20 نقطة، لا يصح أن يكون الفارق بين الأهلي والزمالك 20 نقطة، ويجب أن ننافس حتى النهاية".



