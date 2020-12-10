حسام حسن عن شيكابالا: موهبة غير عادية ونفخر به.. فيديو

أعرب حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن استيائه الشديد من التنمر بحق شيكابالا لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.





وقال العميد حسام حسن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى امس الأربعاء:"شيكابالا موهبة غير عادية ونفخر به، وليه نقلل من المواهب، وفي الدين كلنا سواسية، وشيكابالا من أسوان والنوبة، وهما ناس طيبين ومحترمين".





وأشار إلى اعتراضه على التنمر والسخرية من أي لاعب أيا كان في ضوء ضرورة احترام الآخر.





وفي سياق متصل قال حسام حسن ، إن مهاجم الأهلى مروان محسن لاعب مجتهد ويحاول تطوير نفسه فى حدود إمكانياته.





وأضاف،: "لا أريد أن أقسو عليه ولكن هذه هى إمكانياته.. ومسألة مشاركته فى المباريات من عدمها ترجع إلى المدير الفنى".





وتابع: حسام حسن: "مهاجم الأهلى أو الزمالك أو منتخب مصر من الضرورى أن يكون مفيدًا فى الملعب وإيجابيا طوال الوقت، مشيرا إلى أن مروان محسن من حسن حظه أنه متواجد فى نادٍ كبير مثل الأهلى يساعد أى لاعب فى رفع مستواه.





وعلي جانب اخر روى الكابتن حسام حسن المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، ما جرى في الحادث الذي تسبب في إصابة شقيقه اللاعب الدولي السابق إبراهيم حسن، على طريق الكورنيش بالإسكندرية.





وقال حسن، ، إن الحادث وقع على طريق الكورنيش بالإسكندرية، مضيفا أن هذا الطريق يوجد عليه سباقات وسرعات زائدة وأخطر نسبة حوادث على كورنيش الإسكندرية.





وأكد المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، أن السبب الرئيسي في الحادث أن هناك سيارة كانت تجرى بسرعة فائقة ووقع اصطدام بسيارة شقيقه بقوة.



