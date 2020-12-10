طارق أبو العينين والبطاوي يساندان سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الإنتاج الحربي

حرص طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، على زيارة مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لمؤازرة الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، واللاعبين قبل مواجهة الإنتاج الحربي.





وتواجد طارق أبو العينين، بصحبة معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، وأعضاء لجنة التسويق والتعاقدات بالنادي، وشاهدوا المران كاملا على مقاعد البدلاء.





ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لخوض أولى مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز، عندما يحل ضيفًا على الإنتاج الحربي بملعب السلام، في السابعة والنصف مساء غدٍ، الجمعة.

ورحب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، بالنجوم الكبار الذين حضروا المؤتمر الصحفي، موضحًا أن البداية دائما صعبة والوصول إلى القمة أصعب، ولكن مع الإصرار من الممكن تحقيقه.





وقال إن اليوم تاريخي لنادي سيراميكا بتقديم فريقه الأول، وفخور بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى في باريس، بعدما أكد أن مصر دولة مؤسسات تبني لدولة حديثة ورؤية، وأنه يقف على سند قوي وإصرار لإقامة دولة حديثة شاملة ورد بكل شفافية على كل وسائل الإعلام العالمية.





وأشار إلى أن هناك من يحاولون دائما إيقاف مسيرة التنمية والبناء ولكن إصرار القيادة المصرية جعلت مصر في المقدمة، ووجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يمثل مصر والعرب والمسلمين بأفضل صورة ممكنة، ودفاعه عن الرسول محمد الكريم كان في القمة، وهو قائد له ثقل واحترام ورفع مصر عالميا في يوم تاريخي.





ووجه تحية للرياضيين وأبطال مصر واللاعبين السابقين فى الفريق لأنهم ساهموا في التأهل للدوري وكذلك المجموعة الجديدة التي كانت سعيدة وحريصة على التواجد في نادي كليوباترا، مضيفًا أن كرة القدم هي الرياضة الأهم والمجال الأهم للاستثمار، وهو استثمار من نوع خاص وحرفي ومبدع.





وأوضح أن الشعب المصري ينبض مع كرة القدم وسعيد بأن ناديه ضم مجموعة ممتازة من النجوم الكبار في مختلف المراكز، وتعاقد النادي مع ٢٠ لاعبا جديدا لدعم صفوفه بعناصر غاية في القوة وقادرة على تقديم صورة مميزة للنادي في الدوري.





وكشف عن أن مجموعة كليوباترا هي مجموعة متكاملة بها نشاط رياضي، وهو النشاط الأحب بالنسبة إليه، وحريص على دعمه بكل قوة، وسعيد بالمتابعين والمهتمين بفريقه حديث العهد، مشددا على أنه يوفر كل الإمكانيات للاعبين، والهدف ليس تمثيلا مشرفا وإنما استثمار وجدية وهدف واضح، مع تقديم الأخلاق الرياضية ورفع شعار لا للتعصب في جميع المباريات، والفريق يحمل رسالة واضحة يسعى لإظهارها، وهناك مفاجآت سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.





ووجه التحية لهيثم شعبان المدير الفني مؤكدا أنه مستقبل الإدارة الفنية في مصر، ورفض التعاقد مع مدرب آخر بعد الوصول للدوري وتمسك بوجوده ويراهن عليه، وموجها الشكر والتقدير والاحترام لمعتز البطاوي المشرف على الكرة الذي يقدم كل ما لديه للفريق وساعده على الوصول للدوري الممتاز، مشيرا الى أن طارق أبوالعنين يبذل مجهودا خرافيا من أجل دعم الفريق ومساعدته على الظهور بأفضل صورة، وكل الإمكانيات متوفرة للفريق.





وكشف أبو العينين عن أنه محب ومشجع للنادي الأهلي ولكنه حاليا يدعم ناديه ويرفع شعار لا للتعصب في الرياضة، موجها التحية لمحمود الخطيب رئيس الأهلي الذي تحدث معه وأكد توفير كل شيء لدعم ناديه حديث العهد بالدوري، مشددا على أن اسم ناديه سيراميكا كليوباترا وليس سيراميكا فقط.





وقال طارق أبو العينين نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا إنه فخور بمؤتمر تقديم فريقه الجديد للإعلام قبل انطلاق موسمه التاريخي في الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن النادي تأسس عام ٢٠٠٦ ومنذ ذلك الحين يقاتل من أجل النجاح وتحقيق الإنجاز والتأهل للدوري الممتاز.





ووجه التحية لكل لاعب شارك في صفوف سيراميكا كليوباترا منذ إنشائه ولكل منهم بصمته الواضحة على النادي، والتوفيق لم يكن حليفا للنادي في السنوات الماضية، وتم الصعود للممتاز في موسم صعب بسبب فيروس كورونا.





وشدد على أنه في جلسة ثلاثية مع هيثم شعبان ومعتز البطاوي، تحدثوا عن أهداف النادي، ووضعت أمام والده محمد أبوالعنين الذي أكد أن الهدف دائما هو أن يكون رقم ١ في كل شيء، ووالده لم يتأخر في دعم الفريق ورسم خطة التعاقدات والصفقات وتم بناء الفريق بأفضل صورة ممكنة.





وأشار إلى أنه تم بناء النادي بصورة محترمة من شباب، وشاهد فيديوهات ل٤٧٠ لاعبا لمتابعة أفضلهم واختيار اللاعبين المميزين في مختلف المراكز، وكل من اختارهم المدير الفني هيثم شعبان تم التعاقد معه، والجميع لديه ثقة في الفريق والهدف المرسوم والطموح المحدد.





وكشف عن أنه كان حريصا على اختيار اللاعب الذي لديه رغبة وهدف واضح لإثبات نفسه وتقديم شيء للنادي وليس لمجرد الانضمام والحصول على مقابل مادي ومتفائل للغاية بالمجموعة الموجودة.





وشدد على أن النادي لا يركز فقط على الفريق الأول وإنما لديه خطة واضحة في قطاع الناشئين والنادي بات يمتلك مصطفى ميسى ١٩ سنة ويلعب للفريق الأول ومنتخب الشباب، والنادي لديه مجموعة رائعة من النجوم الشباب، مشددا على أن شعار لا للتعصب سيظهر على قميص نادي سيراميكا كليوباترا في جميع مبارياته خلال الموسم المقبل.





ووجه التحية لمحمد فضل والدكتور أحمد عبد الله بعد خروجهما من اتحاد الكرة بسبب الإنجازات الكبيرة التي ساهما فيها طوال سنة و٣ أشهر في اللجنة الخماسية والكرة أصبح لها طعم مختلف تماما مع وجود اللجنة.





وقال معتز البطاوي المشرف على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إنه يشكر جميع الحضور لمؤتمر تقديم صفقات ناديه، مشيرا إلى أنه يشكر محمد أبوالعنين السند والأب لجميع العاملين في مجموعة كليوباترا.





وأوضح أن مشروع النادي بدأ منذ عام ٢٠٠٦ وتم وضع حجر الأساس وشارك في دوري الشركات ثم بعد سنة انتقل للاتحاد المصري وشارك في الدرجة الرابعة، والحلم كان محددا من البداية لأن يصل الفريق للدوري الممتاز، وشكر كل إنسان تولى المهمة من قبله على مجهودهم الكبير.





وأشار إلى أن الهدف دائما هو أن يكون سيراميكا كليوباترا رقم ١، مشددا على أن الإدارة دعمت فريقه بصورة مستمرة، كما أن اتحاد الكرة أنجز المهمة وساعد في عودة الكرة رغم فيروس كورونا وبدعم الدولة ومشيدا باللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني والتي ساهمت في عودة النشاط الرياضي رغم الصعوبات الكبيرة، مشيدا بمحمد فضل على تلبية دعوة حضور المؤتمر رغم انشغاله.





ووجه البطاوي التحية لكل الأجهزة الفنية السابقة والكابتن سعد فاروق.



