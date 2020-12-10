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حوادث

احتفال بالسلاح وقطع الطرق.. القبض على أنصار مرشحين بالانتخابات البرلمانية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:50 ص
صدى البلد
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أسامة علي
لم تخلُ انتخابات برلمان 2020 من أفعال تمثل الخروج عن القانون مثل حيازة السلاح وإطلاق النار احتفالا بفوز مرشحين، أو قطع الطرق احتجاجًا على خسارة بعضهم، وكان رد الأجهزة الأمنية على مثل هذه الأفعال هو "لا أحد فوق القانون".

السبت 28 نوفمبر الماضي رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام بعض أنصار المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة سوهاج، بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجًا بفوز مرشحيهم.

وعلى الفور نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 29 شخصًا من أنصار الفائزين بانتخابات مجلس النواب، وبحوزتهم (26 بندقية آلية – 2 طبنجة – بندقية خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

أما في الدقهلية تمكنت قوات الأمن أمس الأربعاء، من فتح طريق جمصة الدولى الساحلى عقب اعتراض أنصار مرشح خاسر عن دائرة بلقاس الطريق ومنع المارة من السير إثر سقوطه وتم القبض على المرشح بالإضافة إلى ٢٤ شخصا من أنصاره .

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من إدارة النجدة، بقيام العشرات من أهالي منطقة الحفير التابعة لمركز بلقاس وقرى مجاورة بقطع الطريق الدولى الساحلى أمام مدينة المنصورة الجديدة وقاموا بوضع إطارات السيارات وأشعلوا النيران بها رافضين نتيجة الانتخابات. 

كما قامت عدد من السيدات بافتراش الأرض اعتراضا على سقوط ابن منطقتهن عوض أبوالنجا والذى كان يخوض جولة الإعادة عن دائرة بلقاس.

انتقل مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية وقوات الأمن المركزى وضباط مباحث جمصة إلى مكان الواقعة وتم التعامل مع المحتجين بإطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم. 

وتمكنت القوات من ضبط ٢٤ شخصا والمرشح الخاسر عوض أبوالنجا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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