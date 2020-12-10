محمد صلاح بعد تحقيق لقب الهداف التاريخي لـ ليفربول: آمل في مواصلة التقدم

أعرب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بعد أن أصبح أكثر هدافي ليفربول تسجيلًا للأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، بهدفه أمس في شباك فريق ميتلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دور المجموعات.









وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب انتهاء المباراة، "سعيد بتحقيق هذا اللقب وأفتخر أن أكون هداف النادي في دوري الأبطال".









وتابع: "آمل في مواصلة التقدم وتسجيل المزيد من الأهداف، وأحاول التسجيل في كافة المباريات من أجل مساعدة الفريق في تحقيق الفوز بالبطولات".





واوصل "المباراة انتهت بالتعادل لكن الأمر الأكثر الأهمية أننا تأهلنا بالمركز الأول في المجموعة".





و حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أحداث مباراة فريقي ليفربول وميتلاند في دوري أبطال أوروبا في الجولة السادسة من دور المجموعات.



