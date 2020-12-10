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رياضة

محمد صلاح بعد تحقيق لقب الهداف التاريخي لـ ليفربول: آمل في مواصلة التقدم

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:40 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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حسام الحارتي
أعرب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بعد أن أصبح أكثر هدافي ليفربول تسجيلًا للأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، بهدفه أمس في شباك فريق ميتلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دور المجموعات.


وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب انتهاء المباراة، "سعيد بتحقيق هذا اللقب وأفتخر أن أكون هداف النادي في دوري الأبطال".


وتابع: "آمل في مواصلة التقدم وتسجيل المزيد من الأهداف، وأحاول التسجيل في كافة المباريات من أجل مساعدة الفريق في تحقيق الفوز بالبطولات".

واوصل "المباراة انتهت بالتعادل لكن الأمر الأكثر الأهمية أننا تأهلنا بالمركز الأول في المجموعة".

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أحداث مباراة فريقي ليفربول وميتلاند في دوري أبطال أوروبا في الجولة السادسة من دور المجموعات.

هدف ليفربول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة الأولى من هجمة مرتدة بدأها بنفسه، ليتقدم لـ ليفربول بهدف نظيف.

وأضاع لاعبو ليفربول عددا من الفرص لمضاعفة النتيجة أبرزها تسديدة أوريجي في الدقيقة 32، وتسديدة جوتا في الدقيقة 45، لكنهما ضلا طريق الشباك.

وفي الشوط الثاني، أحرز شولز هدف التعادل لميتلاند في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبذلك التعادل، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 13 في المركز الأول، ورصيد ميتلاند للنقطة 2 في المركز الرابع.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ميتلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فابينيو - ريس ويليامز - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: كلاركسون - نابي كيتا - مينامينو

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - أوريجي
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