المستشفى الملكي بـ لندن يحذر المصابين بالحساسية من لقاح فايزر

كشف أحمد المشتت، الطبيب في المستشفى الملكي بلندن، عن سبب تحذيرات هيئة الصحة الوطنية البريطانية فى إنجلتزا بشأن لقاح "فايزر" - "بيو إن تك".

أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية يجب إلا يتلقون اللقاح، حيث إن شخصين، تعرضا لحساسية مضاعفة بسبب تلقيهم اللقاح.

وأوضح "المشتت"، في حديثه لقناة "الغد"، أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية يجب إلا يتلقون اللقاح، حيث إن شخصين، تعرضا لحساسية مضاعفة بسبب تلقيهم اللقاح.

وتابع "أى دواء من المحتمل أن يسبب الحساسية"، لافتا إلى أن واحدًا من كل 10 يتلقون لقاح " فايزر" - "بيو إن تك" قد يشعرون بحمى خفيفة ووجع بالعضلات والمفاصل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأربعاء 9 ديسمبر، خروج 161 متعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104074 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 119702 حالة من ضمنهم 104074 حالة تم شفاؤها، و 6832 حالة وفاة.



