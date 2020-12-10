تربينا على قصصه.. صباح البلد ينعي رجل المستحيل نبيل فاروق

نعت الإعلامية لميس سلامة الكاتب الراحل نبيل فاروق، قائلة: "ننعي أنفسنا جميعا في وفاة رجل المستحيل الدكتور نبيل فاروق".









وأضافت "سلامة"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الراحل توفى بعد تعرضه لأزمة قلبية، معقبة: "هو من مواليد 9 فبراير 1956 وهو مشهور بالأدب البوليسي والخيال العلمي، كما أنه كان لديه قصص حديثة عن المؤسسة العربية الحديثة".









وتابعت: "قدم عدة سلاسل قصصية من أشهرها رجل المستحيل وكوكتيل 200 وكان لها نجاح باهر وتأثير بالغ لدى الشباب".









وأكملت الإعلامية فرح سعيد: "لا أحد يستطيع أن ينسى الراحل نبيل فاروق"، معقبة: " تربينا جميعا على قصصه، وخاصة رجل المستحيل".



