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توك شو

تربينا على قصصه.. صباح البلد ينعي رجل المستحيل نبيل فاروق

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:44 ص
الراحل نبيل فاروق
الراحل نبيل فاروق
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إسراء صبري
نعت الإعلامية لميس سلامة الكاتب الراحل نبيل فاروق، قائلة: "ننعي أنفسنا جميعا في وفاة رجل المستحيل الدكتور نبيل فاروق".


وأضافت "سلامة"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الراحل توفى بعد تعرضه لأزمة قلبية، معقبة: "هو من مواليد 9 فبراير 1956 وهو مشهور بالأدب البوليسي والخيال العلمي، كما أنه كان لديه قصص حديثة عن المؤسسة العربية الحديثة".


وتابعت: "قدم عدة سلاسل قصصية من أشهرها رجل المستحيل وكوكتيل 200 وكان لها نجاح باهر وتأثير بالغ لدى الشباب".


وأكملت الإعلامية فرح سعيد: "لا أحد يستطيع أن ينسى الراحل نبيل فاروق"، معقبة: " تربينا جميعا على قصصه، وخاصة رجل المستحيل".


اشتهر نبيل فاروق، الكاتب المصري المعروف، بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، كما قدم مسلسل "العميل 1001" الذى قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.


واستهل "فاروق" عشقه للقراءة منذ طفولته، حين كان والده يشجعه على القراءة، وبدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية.


وكانت أولى الجوائز التي حصل عليها الراحل كانت من قصر ثقافة طنطا عن  قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000 م.


النجاح الكبير لنبيل فاروق كان عام 1984 حينما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت، والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.


في شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر عن قصة "جاسوس سيناء أصغر جاسوس في العالم".


وابتكر نبيل فاروق، شخصية أدهم صبري، حينما قابل ضابط مخابرات مصريا، ومنها ذاع صيت الشخصية وحققت نجاحا كبيرا.


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