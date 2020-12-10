ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لمحاربة كورونا.. إسرائيل بصدد فرض قيود خلال فترة الأعياد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:00 م
إسرائيل بصدد فرض
إسرائيل بصدد فرض قيود خلال فترة الأعياد اليهودية
Advertisements
سمر صالح
ذكرت قناة "كان" العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية تناقش فرض قيود جديدة خلال عيد "الأنوار" (حانوكا) اليهودي، في التجمعات السكنية اليهودية، منها حظر التجمهر ليقتصر على شخصين فقط من نفس العائلة وشل الحركة التجارية اعتبارًا من الساعة الخامسة والنصف عصرًا وحتى منتصف الليل.

 
وأشارت القناة إلى أن الحكومة ترغب بفرض هذه القيود ابتداءًا من اليوم.

 
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة الحكومية، إن عدد المصابين في إسرائيل هو من أدنى النسب على الصعيد العالمي، وإن القيود المنوي فرضها على الجمهور لن تُطبق اليوم.

 
وأوضحت القناة، أن بعض الوزراء يعارضون أن تشمل القيود البلدات الخضراء، وأن وزير المالية يُطالب بتقليص القيود لمنع المساس بالتجارة.

 
وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من موجة وبائية مشابهة لتلك الثانية أو أشد خطورة، إذا لم يتم اللجوء إلى تدابير احترازية أكثر صرامة.

 
ولفتت القناة العبرية، إلى أن مدينة إيلات ومنطقة فنادق البحر الميت تُستثنى من هذه التدابير باعتبارهما جزيرتين سياحيتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم نظر محاكمة المتهمين قي قضية مقتل فتاة المعادي

الجنايات تحاكم المتهمين بقتل مريم فتاة المعادي اليوم

استعدادا لبدء محاكمتهم.. الجنايات تودع المتهمين بقتل فتاة المعادي داخل قفص الاتهام

قرار من الجنايات بشأن المتهمين بقتل فتاة المعادي

بعد التنمر على شيكابالا.. نواب: لابد من تطبيق القانون للتصدي لهذه الظاهرة.. وما حدث غير لائق بجماهير الكرة المصرية

ترشيحاتنا

تصل لـ 40 جنيهاً للوحدة.. أبرز رسوم النظافة الجديدة وفقاً للقانون

أول رخصة سيارة كهربائية في مصر.. مالك المركبة يكشف رحلة الترخيص والتكاليف.. صور

أبوهم انتحر من الصدمة| شاب يهتك عِرض شقيقته 9 سنوات ويحاول اغتصاب الأخرى

اجتماع طارئ في الكاف لحسم الأزمة مع قطر بشأن مباراة الأهلي

هاجمهم بمنجل.. سائق شاحنة يعتدى على عائلة بأكملها داخل سيارتهم.. فيديو

24 ساعة على انطلاق الدوري الممتاز.. الزمالك والمقاولون في مواجهة نارية والأهلي يخشى المقاصة في الافتتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات جيلي كولراي 2021 geely coolray في السعودية.. صور

آخر تحديث رسمي لأسعار سيارت ام جي MG اليوم في مصر.. صور

أول رخصة سيارة كهربائية في مصر.. مالك المركبة يكشف رحلة الترخيص والتكاليف.. صور