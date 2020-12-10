ضمن مبادرة نور حياة .. قافلة مجانية لفحص العيون مجانًا في كفر الشيخ.. صور

تابعت المهندسة عايدة ماضى رئيسة مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، أعمال المبادرة الرئاسية " نور حياة " اليوم الخميس، والخاصة بالقافلة الطبية للعيون تحت إشراف صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة يومي الخميس والجمعة بنادي المعلمين بدسوق وبالتنسيق مع جميعة رسالة وذلك لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وذلك ضمن المرحلة الثانية والتى يدعمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والجمعيات الأهلية، والتي بدأت أعمالها اليوم.





يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإجراء الكشف الطبى على المواطنين من كبار السن وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار بالمجان، والتى تقوم بعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





وقد أكدت ماضي، على أهمية المبادرة التي تعتبر رسالة أمل للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية في الإبصار، وتستهدف المبادرة علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض حيث تستهدف المبادرة المسح الطبى للأفراد الأكثر احتياجًا من كبار السن وتلاميذ المدارس بالتشخيص والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضى بالمجان.





وقالت رئيسة مدينة دسوق، إن المبادرة الرئاسية " نور حياة " تنقسم إلى شقين فيتم في الشق الأول إجراء الفحوصات والكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان لحالات كبار السن من الأفراد الأكثر احتياجا والتى تم إطلاقها اليوم الخميس للحالات المسجلة بالجمعيات الأهلية والخيرية منها " جمعية رسالة بدسوق، ومجلس مدينة دسوق " و من خلال بطاقة الرقم القومي ورقم الموبايل، على أن تجرى الفحوصات الطبية لحالات كبار السن من الأكثر احتياجًا على مدار يومي " الخميس والجمعة " بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.





وأضافت ، رئيسة مدينة دسوق أن الشق الثاني من المبادرة الرئاسية " نور حياة " يتضمن إجراء الفحوصات والكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان والنظارات .





جاء بحضور كل من أحمد عيسى، نائب رئيس المدينة، ومحمد عباس أبو زور، نقيب المعلمين بدسوق، وأعضاء جمعية رسالة وفريق العمل المعاون لهم.



