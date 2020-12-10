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توك شو

لحظة وقوع ثالث تفجير في متجر بولندي في أمستردام.. شاهد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:16 م
تفجير
تفجير
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد الأضرار التي خلفها ثالث تفجير في متجر بولندي في أمستردام .

وقد وقع انفجار في بلدة هولندية بالقرب من أمستردام فى وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء أدى إلى تدمير محل تجاري مختص في بيع المنتجات البولندية،  وهذا هو الانفجار الثالث خلال يومين تشهده العاصمة الهولندية حيث وقع انفجاران في متجرين بولنديين في هولندا أيضًا، صباح  أول أمس الثلاثاء .

وذكرت الشرطة أن الانفجار وقع في متجر في بلدة بيفيرفيك الواقعة على بعد 30 كيلومترًا شمال غرب العاصمة أمستردام، مضيفة أن هذا الانفجار لم يخلف أضرارا بشرية وأنه دمر المتجر بشكل شبه كامل.

واقتصرت الأضرار على خسائر مادية، دون وقوع إصابات، في المتجرين الواقعين في بلدة أليستر بالقرب من أمستردام.
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