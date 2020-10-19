AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لارتفاع إصابات كورونا.. بولندا تحول الاستاد الوطني إلى مستشفى

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:21 م
الملعب الوطني في
الملعب الوطني في وارسو
Advertisements
تخطط بولندا لافتتاح مستشفى ميداني في الاستاد الوطني في العاصمة وارسو، بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، اليوم الإثنين، في تصريحات صحفية: "بولندا تعتزم افتتاح مستشفى ميداني في الاستاد الوطني في وارسو، في الوقت الذي تواجه فيه زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتواجه زيادة العبء على النظام الصحي".

وأضاف مولر أن "غرف المؤتمرات بالملعب ستتحول إلى مستشفى بسعة 500 سرير لمرضى كورونا".

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، من المتوقع أن يتم افتتاح المستشفى في غضون أسبوع، مضيفة أن قرار بناء المزيد من المستشفيات المماثلة في عدد من المقاطعات سيتخذ في الأيام المقبلة.

وقالت وزارة الصحة، أمس الأحد إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بولندا ارتفع منذ يوم السبت، 8536 حالة ليصل إلى 175766 حالة في حين توفي 49 شخصا آخر، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3573.

وأعلنت السلطات البولندية، الخميس الماضي، فرض إغلاق جزئي في البلاد مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

فيما وضعت وزارة الصحة 152 مقاطعة في المنطقة الحمراء بعد أن سجلت بولندا أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في وقت سابق، أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية بالنسبة للحكومة في الوقت الحالي من ضمان سلامة المواطنين، مشددا على أن كورونا تهديد حقيقي وخطر.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع استراتيجية الاتجاه شرقا.. واشنطن تعيد رسم خارطة مراكز الثقل العسكري في حلف شمال الأطلنطي

وزير السياحة والآثار يطير إلى بولندا لدفع الحركة إلى مصر

العناني يبحث مع وزير السياحة البولندي سبل الترويج السياحي لمصر

ألمانيا تدعم الهند بـ 330 ألف أداة لاختبار كورونا و460 مليون يورو

رئيس روسي سابق يهاجم بولندا بسبب حادث تحطم طائرة منذ 10 أعوام

تمثال للقديس يوحنا أمام المتحف الوطني بالعاصمة البولندية وارسو.. فيديو

ترشيحاتنا

وسط استمرار التوترات.. اليونان تستعد لأزمة ممتدة مع تركيا.. وهذه السيناريوهات المحتملة

كلما أصلي أنسى نصف الآية فهل صلاتي صحيحة ؟ الإفتاء توضح

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 19-10-2020

سر لن تتوقعه في عمل البطاطس المقرمشة كالمطاعم

بسبب الغيرة... الإعدام شنقا لقاتل أخويه التوأم بالشرقية

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

AdvertisementS

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

بشرى سارة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-10-2020

مستشفى هداسا الإسرائيلي يعلن تطورا خطيرا في حالة صائب عريقات الصحية

في اجتماع موسع .. مدبولي يكلف بتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة بصورة مستدامة بالمجان

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار تبدأ في هذا التوقيت

ننشر رد فتوى مجلس الدولة على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. مستندات

وزير التعليم: إتاحة حلقات قناة مدرستنا على يوتيوب.. قريبا

من غدٍ.. أمطار غزيرة على البلاد 6 أيام وانخفاض الحرارة 5 درجات

مش هنسكت على الظلم التحكيمي.. أول تعليق من الرجاء بعد الهزيمة أمام الزمالك

موعد مباراتي الإياب لـ الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

التمرين الأخير لـ بطلة الجمهورية| أصدقاء الشهيدة نورهان مصطفى: عايزين حقها.. صور

غير متوقع.. تعرف على سعر فستان بوسي في أحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر لن تتوقعه في عمل البطاطس المقرمشة كالمطاعم

بفستان جذاب .. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

غير متوقع.. تعرف على سعر فستان بوسي في أحدث ظهور لها